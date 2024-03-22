تشكيل نيوزيلندا - ماتا يعوض كريس وود في مواجهة مصر

أعلن دارين بازيلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر.

ويلعب ماكس ماتا مهاجم جراسهوبرز السويسري بدلا من كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست الذي خرج من القائمة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماكس كروكومبي

خط الدفاع: دين إينجهام - ناندو بيناكر - مايكل بوكسال - ليبراتو كاكاسي

خط الوسط: ماركو ستامينيتش - كلايتون لويس - مات جاربيت

خط الهجوم: ساربريت سينج - ماكس ماتا - كالوم ماكوات

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً على استاد مصر في العاصمة الإدارية.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: عمر مرموش - مصطفي محمد - محمود حسن "تريزيجيه"

وعلى مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد رمضان - أحمد حجازي - محمد شكري

الوسط: أكرم توفيق - حمدي فتحي - أحمد نبيل "كوكا" - مصطفي شلبي - مصطفي فتحي

الهجوم: محمد شريف - أحمد عاطف - محمد الشامي

وخرج القائمة كل من محمد عواد ومصطفى شوبير.

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.

كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل مباراة.

وتعتبر مباراة مصر ضد نيوزيلندا هي الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ افتتاحه.