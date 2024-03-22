تشكيل منتخب مصر - خيارات حسام حسن في اللقاء الأول ضد نيوزيلندا

الجمعة، 22 مارس 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - منتخب مصر

اختار حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر تشكيل اللقاء الأول مع منتخب مصر والذي سيواجه نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً على استاد مصر في العاصمة الإدارية.

ويجلس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء ويتواجد رامي ربيعة أساسيا بجوار محمد عبد المنعم.

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ويقود مصطفى محمد الهجوم والذي يضم أيضا عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه".

وجاء تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: عمر مرموش - مصطفي محمد - محمود حسن "تريزيجيه"

وعلى مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد رمضان - أحمد حجازي - محمد شكري

الوسط: أكرم توفيق - حمدي فتحي - أحمد نبيل "كوكا" - مصطفي شلبي - مصطفي فتحي

الهجوم: محمد شريف - أحمد عاطف - محمد الشامي

وخرج القائمة كل من محمد عواد ومصطفى شوبير.

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.

كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل مباراة.

وتعتبر مباراة مصر ضد نيوزيلندا هي الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ افتتاحه.

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