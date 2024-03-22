كهربا: لم أتدخل في انتقال إمام عاشور لـ الأهلي.. و "حسيت إني معمولي عمل في الزمالك"

الجمعة، 22 مارس 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

احتفال كهربا بهدفه ضد مودرن فيوتشر - كأس السوبر المصري

شدد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على أنه لم يتدخل في صفقة انتقال إمام عاشور للفريق الأحمر.

كما تمسك كهربا بأفضلية زميله إمام عاشور الفنية على عبد الله السعيد نجم الزمالك.

وحل كهربا ضيفا على برنامج حبر سري عبر قناة القاهرة والناس وقال "إمام عاشور شقيقي وإضافة لأي فريق، لكني لم أقنعه بالانتقال للأهلي. هو طلب رأيي وقدمت له النصيحه والحمد لله نجح وأصبح أفضل لاعب في مصر".

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وواصل "عبد الله السعيد لاعب كبير ولكن إمام عاشور أفضل منه. عامل السن والمستوى الفني الحالي يؤهل عاشور للعب في أوروبا".

وذكر كهربا في وقت سابق أن صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي أفضل فنيا من تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد. (طالع التفاصيل)

وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من ميتيلاند الدنماركي الذي تعاقد معه في يناير 2023 من صفوف الزمالك.

وعن فترته السابقة مع الزمالك قال كهربا " "كنت حاسس إني معمولي عمل مع الزمالك، كان الجون بيبقى فاضي وبضيع كتير".

ولعب كهربا مع الزمالك بين عامي 2015-2019 وحصل معه على لقبين لكأس مصر ولقب البطولة الكونفدرالية.

وانتقل كهربا لصفوف الأهلي في يناير 2020 وحصل معه على 11 لقبا ابرزهم 3 ألقاب لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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