كهربا يوضح رأيه في صفقتي إمام عاشور للأهلي وعبد الله السعيد للزمالك

يرى محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي أن الفارق بين صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي وصفقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك كبيرا، حسب وجهة نظره.

في الصيف الماضي أعلن الأهلي ضم إمام عاشور لاعب الزمالك السابق قادما من ميتيلاند الدنماركي، بينما انضم السعيد للزمالك قادما من بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية.

وحل كهربا ضيفا على برنامج رامز جاب من الآخر عبر قناة mbc مصر، وحين سئل عن الصفقة الأقوى أجاب قائلا: "لا توجد مقارنة بين صفقة إمام وعبد الله.. أكيد صفقة إمام أقوى كثيرا".

🗣️رامز: مين الصفقة الأقوى.. إمام عاشور للأهلي ولا عبدالله السعيد للزمالك؟ 💬كهربا: مفيش مقارنة بين صفقة إمام وعبدالله.. أكيد إمام أقوى بكتير pic.twitter.com/nBOu1UP9K4 — FilGoal (@FilGoal) March 18, 2024

وأضاف "عندما تركت الزمالك، هل كنت أعلم أنني في طريقي للأهلي؟ لا".

ماذا سأقول لمجدي عبدالغني لو رأيته أمامي؟ سأقول حسبي الله ونعم الوكيل، (ربنا يجبلي حقي منك)".

عبد السعيد كان ضيفا في الحلقة نفسها، وحين سئل عن هوية الفريق الذي سيختاره لو كان عرض الأهلي والزمالك متساويين، رد قائلا "الزمالك".

وأعلن الزمالك تعاقده مع عبد الله السعيد لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك توصل لاتفاق مع بيراميدز على ضم عبد الله السعيد مقابل 15 مليون جنيه.

وكان من المفترص أن ينتهي عقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.