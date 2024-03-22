بدون رونالدو.. البرتغال تضرب السويد بخماسية ودية

الجمعة، 22 مارس 2024 - 00:49

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - البرتغال

تغلب منتخب البرتغال على السويد بخمسة أهداف دون هدفين في مباراة ودية على هامش التوقف الدولي.

وبدأ منتخب البرتغال بتشكيل مكون من: روي باتريشيو - نيلسون سيميدو - بيبي - روبن دياش - نونو مينديش - برونو فيرنانديز - جواو بالينيا - ماتيوس نونيز - برناردو سيلفا - جونكالو راموس - رافاييل لياو

ويغيب كريستيانو رونالدو عن التوقف الدولي الحالي

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - 6 منتخبات تصل لنهائي الملحق الخاص بـ دوري الأمم الأوروبية والد نيمار يوضح حقيقة دفع كفالة لمساعدة ألفيش بالخروج من السجن رابطة الدوري الإنجليزي تدين ليستر سيتي ساكا يغادر معسكر إنجلترا

تقدم رافاييل لياو في الدقيقة 24 بصناعة برناردو سيلفا.

وصنع سيلفا الثاني بتوقيع ماتيوس نونيز في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 45 سجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث بعد تمريرة من نيلسون سيميدو.

وحل بروما وأنطونيو سيلفا وتوتي بدلا من لياو وبيبي ومينديش في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 57 سجل بروما الرابع بصناعة برونو فيرنانديز، بينما رد منتخب السويد سريعا بهدف فيكتور جيوكيريسفي الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 61 سجل جوناكلو راموس الهدف الخامس، وبعدها حل جوتا سيلفا وجواو نيفيز بدلا من راموس وماتيوس نونيز.

بينما سجل السويد هدفه الثاني في الدقيقة 90 بتوقيع جوستاف نيلسون.

البرتغال السويد
نرشح لكم
ESPN: نهاية القصة.. الشرطة البرازيلية تلقي القبض على روبينيو يورو 2024 - 6 منتخبات تصل لنهائي الملحق الخاص بـ دوري الأمم الأوروبية صدق أو لا تصدق.. منتخب ألمانيا ينهي التعاقد مع أديداس تقرير: برشلونة ينافس سان جيرمان على صفقة برازيلية إيقاف تشافي بعد طرده.. وموقفه من الكلاسيكو رينار يحسم مصيره مع منتخب سيدات فرنسا تقرير: ميلان يستعد لتقديم عرض لضم يوسف النصيري بنزيمة يحسم موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس
أخر الأخبار
ESPN: نهاية القصة.. الشرطة البرازيلية تلقي القبض على روبينيو 2 دقيقة | أمريكا
خليفة معلول؟ مصدر من الهلال يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع خاديم دياو 17 دقيقة | الدوري المصري
بدون رونالدو.. البرتغال تضرب السويد بخماسية ودية 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - 6 منتخبات تصل لنهائي الملحق الخاص بـ دوري الأمم الأوروبية 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة مباراة كرواتيا وتونس.. وإقبال جماهيري على التذاكر ساعة | منتخب مصر
عرب تصفيات آسيا - السعودية والعراق يكتفيان بهدف.. والبحرين تكتسح بخماسية ساعة | الوطن العربي
الأهلي يستقبل وفد الهلال لتقديم العزاء في وفاة العامري فاروق 2 ساعة | الوطن العربي
عرب تصفيات آسيا - فلسطين تسحق بنجلاديش.. قطر تهزم الكويت والإمارات تتصدر مجموعة العرب 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية 4 مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا