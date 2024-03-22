بدون رونالدو.. البرتغال تضرب السويد بخماسية ودية

تغلب منتخب البرتغال على السويد بخمسة أهداف دون هدفين في مباراة ودية على هامش التوقف الدولي.

وبدأ منتخب البرتغال بتشكيل مكون من: روي باتريشيو - نيلسون سيميدو - بيبي - روبن دياش - نونو مينديش - برونو فيرنانديز - جواو بالينيا - ماتيوس نونيز - برناردو سيلفا - جونكالو راموس - رافاييل لياو

ويغيب كريستيانو رونالدو عن التوقف الدولي الحالي

تقدم رافاييل لياو في الدقيقة 24 بصناعة برناردو سيلفا.

وصنع سيلفا الثاني بتوقيع ماتيوس نونيز في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 45 سجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث بعد تمريرة من نيلسون سيميدو.

وحل بروما وأنطونيو سيلفا وتوتي بدلا من لياو وبيبي ومينديش في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 57 سجل بروما الرابع بصناعة برونو فيرنانديز، بينما رد منتخب السويد سريعا بهدف فيكتور جيوكيريسفي الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 61 سجل جوناكلو راموس الهدف الخامس، وبعدها حل جوتا سيلفا وجواو نيفيز بدلا من راموس وماتيوس نونيز.

بينما سجل السويد هدفه الثاني في الدقيقة 90 بتوقيع جوستاف نيلسون.

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