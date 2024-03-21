خبر في الجول - إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز بعقد طويل الأجل.. وخطوة للإعلان الرسمي

الخميس، 21 مارس 2024 - 22:33

كتب : عمرو نبيل

البنك الأهلي - بيراميدز - إبراهيم عادل

مدَد نادي بيراميدز تعاقد إبراهيم عادل لمدة 3 مواسم، وفي انتظار إعلان النادي الرسمي.

ويواصل بيراميدز تمديد تعاقد نجومه بعد أسامة جلال ومحمد حمدي. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن عقد عادل سيمتد مع بيراميدز حتى 2029 لأن عقده السابق كان مستمرا لمدة موسمين إضافيين قبل التجديد الأخير.

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وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق اتفق مسؤولي بيراميدز مع اللاعبين على تمديد التعاقد قبل المشاركة في كأس السوبر المصري.

ويقترب النادي من الإعلان الرسمي عبر منصاته.

ويتواجد عادل مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة غرب آسيا والمقامة في السعودية.

تأهل منتخب مصر لنصف النهائي بالفوز على الإمارات بهدف دون رد من صناعته سجله بلال مظهر.

وحصد عادل جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب وقادت منتخب مصر للوصول لأولمبياد باريس 2024.

الجناح الأيسر البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف في جميع المسابقات.

وإجمالا خاض بقميص الفريق 121 مباراة سجل 29 هدفا وصنع 9.

الدوري المصري بيراميدز إبراهيم عادل
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