بيراميدز يمدد عقد مدافعه

الخميس، 21 مارس 2024 - 17:24

كتب : FilGoal

محمد حمدي - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز يوم الخميس تمديد تعاقده مع محمد حمدي مدافع الفريق، دون الكشف عن المدة.

عقد حمدي مع بيراميدز كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

لكن النادي أعلن عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أن المدافع البالغ من العمر 29 عاما مدد عقده مع النادي.

وأوضح النادي: "عرضيات، صناعة، أهداف، تغطيات.. محمد حمدي مستمر مع بيراميدز".

وكان نادي بيراميدز قد أعلن يوم الاثنين تمديد تعاقده مع أسامة جلال مدافع الفريق، دون الكشف عن المدة.

يذكر أن محمد حمدي انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير 2018 قادما من المصري.

ولعب حمدي البالغ من العمر 29 عاما 214 مباراة مع بيراميدز في مختلف المسابقات.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

وحصد بيراميدز نقاطه من 12 مباراة، فقد فاز في 7 وتعادل في 4 وخسر مرة.

ويستعد الفريق لملاقاة طلائع الجيش في الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

محمد حمدي بيراميدز
نرشح لكم
أخبار سعيدة.. طبيب مودرن فيوتشر: رفعت استعاد وعيه بالكامل ويتنفس بشكل طبيعي رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة: جهاز إنعاش القلب في الملعب سيتواجد مع كل فرق الدوري مصدر من الرابطة لـ في الجول: ندرس طلب الزمالك بتأجيل مباراة البلدية.. وهذا موعد القرار مصدر من الزمالك لـ في الجول: طالبنا رابطة الأندية بتأجيل مباراة بلدية المحلة مران الزمالك - زيزو والونش يواصلان التأهيل.. وتصعيد ثنائي الشباب رئيس مودرن فيوتشر: فصل جهاز التنفس الصناعي الخطوة الأهم لـ رفعت.. واسترد جزء من وعيه عامر حسين لـ في الجول: مواجهة الأهلي أمام فيوتشر تأجلت تلقائيا بسبب الإياب ضد سيمبا وكيل معلول لـ في الجول: ما يقال بشأن مستقبله مع الأهلي غير صحيح.. ويريد التركيز مع الفريق
أخر الأخبار
صدق أو لا تصدق.. منتخب ألمانيا ينهي التعاقد مع أديداس 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر بقميصه التقليدي أمام نيوزيلندا.. وتغيير في "الشورت" ساعة | منتخب مصر
بيراميدز يمدد عقد مدافعه ساعة | الدوري المصري
لاعب نيس يلحق بـ بن ناصر خارج معسكر الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري السعودي - حرمان الشباب والفتح من التسجيل لـ3 فترات 2 ساعة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم - سوريا تفقد نقطتين.. ولبنان يخسر أمام أستراليا 2 ساعة | آسيا
كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل موعد نهائي كأس مصر للسيدات 2 ساعة | كرة يد
تصفيات كأس العالم - التعمري يقود الأردن للفوز على باكستان بثلاثية 3 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 4 البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية