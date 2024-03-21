بيراميدز يمدد عقد مدافعه

أعلن نادي بيراميدز يوم الخميس تمديد تعاقده مع محمد حمدي مدافع الفريق، دون الكشف عن المدة.

عقد حمدي مع بيراميدز كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

لكن النادي أعلن عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أن المدافع البالغ من العمر 29 عاما مدد عقده مع النادي.

وأوضح النادي: "عرضيات، صناعة، أهداف، تغطيات.. محمد حمدي مستمر مع بيراميدز".

وكان نادي بيراميدز قد أعلن يوم الاثنين تمديد تعاقده مع أسامة جلال مدافع الفريق، دون الكشف عن المدة.

يذكر أن محمد حمدي انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير 2018 قادما من المصري.

ولعب حمدي البالغ من العمر 29 عاما 214 مباراة مع بيراميدز في مختلف المسابقات.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

وحصد بيراميدز نقاطه من 12 مباراة، فقد فاز في 7 وتعادل في 4 وخسر مرة.

ويستعد الفريق لملاقاة طلائع الجيش في الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.