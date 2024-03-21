الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف النادي من القيد

الخميس، 21 مارس 2024 - 20:56

كتب : عمرو نبيل

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

أوضح مصدر من الإسماعيلي حقيقة إيقاف النادي عن القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجددا.

وظهر اسم الدراويش على موقع عقوبات فيفا الرسمي بإيقاف القيد حتى حل الأزمة.

وأجاب مصدر من الإسماعيلي قائلا لـ FilGoal.com: "القضية تخص التونسي فخر الدين بن يوسف".

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وأضاف "المهاجم السابق له مستحقات متأخرة بقيمة مليون جنيه".

وأتم "تواصلنا مع اللاعب وخلال أسبوع سيتم حل الأزمة بشكل نهائي".

وحل مجلس إدارة النادي أزمة إيقاف القيد في الأيام الأخير من القيد الشتوي ما سمح للفريق بتدعيم صفوفه قبل غلق باب القيد.

وسبق أن أعلن الإسماعيلي في يناير 2023 انتهاء أزمة التونسي مع الدراويش في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف أحمد سليمان المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي عبر صدى البلد: "أزمة إيقاف القيد كانت الأكبر في تاريخ الإسماعيلي. واجهتنا 14 قضية منهم 5 قضايا بأحكام نهائية. سددنا مبلغ يتخطى مليون دولار".

وانضم فخر الدين بن يوسف إلى صفوف الإسماعيلي في يناير 2021 ورحل إلى بيراميدز قبل شهرين من نهاية العقد بسبب تأخر المستحقات.

وخاض فخر الدين بن يوسف 36 مباراة بقميص الدراويش، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفا وصنع آخرين.

ويرتدي التونسي قميص المصري في الموسم الجاري وسجل 4 أهداف في 11 مباراة بالدوري.

الإسماعيلي الدوري المصري فخر الدين بن يوسف
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