نهاية أزمة فخر الدين بن يوسف.. وفتح قيد الإسماعيلي من جديد

سيفتح باب قيد الإسماعيلي من جديد خلال الساعات المقبلة بعدما تم حل أزمة المهاجم السابق فخر الدين بن يوسف.

ونجح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حل أزمة مهاجم الإسماعيلي السابق بشكل نهائي.

وجاء ذلك بعدما تمت تسوية ملف مستحقات المهاجم التونسي المالية خلال جلسة أجريت داخل وزارة الشباب والرياضة.

وبالتالي، سيتمكن الإسماعيلي من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فخر الدين بن يوسف كان قد تقدم بشكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل مستحقاته المتأخرة التي لم يتحصل عليها عندما كان لاعبا في الإسماعيلي.

ونتيجة لذلك، تلقى اتحاد الكرة خطابا من المحكمة الرياضية يفيد بإيقاف الإسماعيلي عن القيد لعدم تسديد النادي المستحقات المفروضة عليه.

وانضم فخر الدين بن يوسف إلى صفوف الإسماعيلي في يناير 2021 ليرحل بعدها إلى بيراميدز قبل شهرين من نهاية العقد بسبب تأخر المستحقات.

وخاض فخر الدين بن يوسف 36 مباراة بقميص الدراويش، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفا وصنع آخرين.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ولم يحقق الدراويش سوى فوز وحيد أمام إنبي، وتولى أحمد حسام "ميدو" مسؤولية قيادة الفريق منذ مباراتين خلفا لـ خوان كارلوس جاريدو.

وقاد ميدو الإسماعيلي أمام الزمالك التي انتهت بالخسارة 3-1 والبنك الأهلي وانتهت بالتعادل السلبي والأخيرة أمام المقاولون العرب وخسر بنتيجة 3-1.