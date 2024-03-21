ساكا يغادر معسكر إنجلترا

غادر بوكايو ساكا معسكر إنجلترا في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب الإصابة.

سيلعب المنتخب الإنجليزي وديا ضد كل من البرازيل وبلجيكا يومي 23 و26 مارس الجاري.

وأوضح المنتخب الإنجليزي في بيان: "غادر بوكايو ساكا معسكر الأسود الثلاثة وعاد إلى ناديه لمواصلة إعادة تأهيله بسبب الإصابة".

نجم أرسنال لم يشارك في التدريب الجماعي يوم الأربعاء.

فيما ذكرت تقارير أن خروجه من المعسكر يأتي كإجراء احترازي بسبب إصابة بسيطة.

هذا القرار سيسعد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بكل تأكيد في ظل استعداده لمواجهة مانشستر سيتي عقب فترة التوقف الدولي.

ويحل أرسنال ضيفا على سيتي ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد 31 مارس.

قبل أيام، أعلن جاريث ساوثجيت قائمة منتخب إنجلترا لفترة التوقف الدولي في مارس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد - سام جونستون - أرون رامسديل

الدفاع: هاري ماجواير- بن تشيلويل - جون ستونز - كايل ووكر - لويس دانك - جو جوميز - إزري كونسا - جاراد برانثويت

الوسط: جود بيلينجهام - ديكلان رايس - كونور جالاجير - جوردن هندرسون - جيمس ماديسون

الهجوم: هاري كين - كول بالمر - جارود بوين - ماركوس راشفورد - فيل فودين - أنتوني جوردون - إيفان توني - أولي واتكينز

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