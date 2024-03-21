لاعب نيس يلحق بـ بن ناصر خارج معسكر الجزائر

الخميس، 21 مارس 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

هشام بوداوي أمام سليماني آن - الجزائر ضد موريتانيا

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم استبعاد هشام بوداوي لاعب وسط نيس من معسكر الخضر فترة توقف مارس الدولي.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض مباراتين وديتين في التوقف الدولي الحالي، ضد بوليفيا يوم 22 مارس وجنوب إفريقيا يوم 26 من الشهر نفسه.

وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان: "سيغيب اللاعب هشام بوداوي عن المباريات الدولية القادمة".

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وأضاف البيان "بوداوي كان قد التحق بالمعسكر التحضيري للخضر وهو يعاني من إصابة، وتم تسريحه من قبل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بعد ظهر الخميس".

وبذلك انضم بوداوي لزميله إسماعيل بن ناصر في قائمة المغادرين، ويلتحق بناديه لمواصلة العلاج.

يوم الأربعاء، غادر إسماعيل بن ناصر نجم ميلان معسكر منتخب الجزائر بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيانه أن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر منح بن ناصر الضوء الأخضر لمغادرة المعسكر، بسبب آلام طفيفة شعر بها بعد خضوعه لفحوصات من طرف الطاقم الطبي.

وأشار إلى أن اللاعب سيعود إلى إيطاليا لاستكمال علاجه مع ناديه ميلان.

بيتكوفيتش، كان قد استدعى اللاعب آدم زرقان تحسبا لأي طارئ، حيث التحق بمركز سيدي موسى الخاص بتدريبات المنتخب الجزائري يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن قائمة منتخب الجزائر الأولى تحت قيادة بيتكوفيتش ضمت أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

الجزائر هشام بوداوي إسماعيل بن ناصر
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