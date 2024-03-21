سبورت: برشلونة مستعد لبيع فيرمين لوبيز من أجل ضم لاعب إيفرتون

الخميس، 21 مارس 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز - برشلونة

لا يمانع برشلونة في بيع فيرمين لوبيز من أجل استقدام هدفه بضم أمادو أونانا لاعب إيفرتون.

ويعلم برشلونة صعوبة تأمين تواجد كافة لاعبيه خلال الصيف المقبل بسبب المشكلة المالية.

وكشفت صحيفة سبورت أن هدف برشلونة الأول هو ضم أمادو أونانا لاعب إيفرتون وهو الخيار الأفضل لتشافي هيرنانديز.

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وأشار التقرير إلى أن برشلونة يريد ضم اللاعب بقيمة مالية لا تتجاوز 45 مليون يورو وهو أقل بكثير من طموحات إيفرتون.

ويسعى إيفرتون لبيع اللاعب بقيمة مالية لا تقل عن 60 مليون يورو.

وكشف التقرير عن نية برشلونة عرض لاعبين مثل أنسو فاتي وكليمينت لينجليه وسيرجينيو ديست إلى إيفرتون من أجل تخفيض القيمة المالية.

ومستعد برشلونة لعرض فيرمين لوبيز إلى إيفرتون رغم توهجه الفترة الأخيرة وتسجيله في شباك نابولي وأتليتكو مدريد.

ويتمسك فيرمين لوبيز باستمراره مع برشلونة ويرغب في اللعب للفريق الكتالوني أطول فترة ممكنة.

ويدخل أمادو أونانا دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد وأرسنال خلال الصيف المقبل.

ولعب أمادو أونانا 29 مباراة مع إيفرتون هذا الموسم.

وانضم أونانا الذي يلعب في الوسط الدفاعي إلى إيفرتون في صيف 2022 قادما من ليل الفرنسي.

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