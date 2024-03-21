ماسيكرانو يتحدث عن الاستعانة بميسي في أولمبياد باريس

أوضح خافيير ماسيكرانو مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي حقيقة طلبه الاستعانة بمواطنه ليونيل ميسي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض منافسات أولمبياد 2024 التي تستضيفها باريس العاصمة الفرنسية.

وقال ماسيكرانو في تصريحات لصحيفة "أولي" الأرجنتينية: "حالة ميسي مشابهة جدا لحالة اللاعبين الآخرين في الخارج. سنتحدث وسنرى. هناك أيضا كوبا أمريكا، علينا أن نرى كيف سينتهي الأمر".

وأضاف "هناك صعوبة منطقية نوعا ما، وهي أن اللاعبين الذين سيذهبون إلى كوبا أمريكا سيغيبون عن ناديهم لفترة طويلة، وهذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق، ولكن هناك دائما أمل في حضوره".

وأتم "ليس لدينا فكرة كبيرة عن القائمة النهائية، لأن هناك الكثير من الوقت قبل خوض المنافسات وكل شيء قابل للتغيير".

وأسفرت قرعة أولمبياد باريس عن وقوع المنتخب الأرجنتيني ضمن الجولة الثانية رفقة المغرب وأوكرانيا في انتظار صاحب المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما.

وجاءت مجموعات أولمبياد باريس 2024

المجموعة الأولى: فرنسا - أمريكا - الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - نيوزيلندا

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - أوكرانيا

المجموعة الثالثة: المركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما - مصر - إسبانيا - جمهورية الدومينيكان.