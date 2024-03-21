كأس عاصمة مصر - كرواتيا تفقد خدمات بيريسيتش وبوديمير

الخميس، 21 مارس 2024 - 00:29

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش مع لوكا مودريتش - منتخب كرواتيا

يفقد الجهاز الفني لمنتخب كرواتيا بقيادة زلاكو داليتش خدمات الثنائي إيفان بيريسيتش وأنتي بوديمير خلال مسابقة كأس عاصمة مصر.

ويشارك في كأس عاصمة مصر الدولية أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.

وأعلن الاتحاد الكرواتي عبر موقعه الرسمي، غياب إيفان بيريسيتش عن المشاركة في مسابقة كأس عاصمة مصر بسبب الإصابة.

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كما أعلن غياب أنتي بوديمير مهاجم أوساسونا عن البطولة ذاتها بسبب ارتفاع في درجة حرارة جسمه.

ويستضيف استاد القاهرة المواجهة بين تونس أمام كرواتيا في المباراة المقرر لها تمام العاشرة مساء السبت 24 مارس.

فيما يلعب منتخب مصر أمام نيوزيلاندا يوم الجمعة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

كما يستضيف استاد مصر المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه، بينما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

منتخب كرواتيا كأس عاصمة مصر
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