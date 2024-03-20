لابورت: قرار رحيلي عن سيتي كان صحيحا.. وعودتي إلى أوروبا واردة

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 23:40

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - مانشستر سيتي

يرى الإسباني إيمريك لابورت أن قرار رحيله عن مانشستر سيتي كان صحيحا.

وانضم لابورت لنادي النصر السعودي في الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي بعد سنوات من النجاح.

وقال لابورت عبر راديو "ماركا": "انتقلت من مانشستر سيتي لأني كنت أرغب باللعب، وفي فترة الصيف وصلتني عروض من أندية أوروبية، لكن رغبتي في تجربة جديدة وتغيير الأجواء، جعلتني أختار عرض النصر، لكن عودتي في المستقبل إلى أوروبا واردة وبشكل كبير".

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وأوضح "قرار مغادرة مانشستر سيتي كان صحيحا، لقد حققت كل شيء، وفي آخر موسمين كنت ألعب في مركز لا يلائمني، ولم أستطع إظهار أفضل ما لدي، ومع تعاقدهم مع العديد من المدافعين، فضلت الرحيل".

النصر تعاقد مع لابورت حتى يونيو 2026، ويصل راتب اللاعب إلى 15 مليون يورو سنويا بحسب التقارير.

وخاض صاحب الـ29 عاما مع النصر في الموسم الحالي 30 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفا في جميع المسابقات.

مانشستر سيتي النصر السعودي لابورت
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