حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا لمواجهة سيمبا

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 21:36

كتب : حسام نور الدين

حسام غالي مع محمود الخطيب

أعلن النادي الأهلي تعيين حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي رئيسا لبعثة الفريق الأحمر في تنزانيا.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا يوم الجمعة 29 مارس الجاري ويتولى إدارتها كل من:

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حكم ساحة: توم أبو نجيل (جنوب إفريقيا)

مساعد أول: زاخيلي سويلا (جنوب إفريقيا)

مساعد ثان: يمبيناينا اندرياتياناريفيلو (مدغشقر)

حكم رابع: الفريد تشافاني (جنوب إفريقيا)

تقنية الفيديو: الموريتاني دحان بيدا ويعاونه أحمد امتيزال هيرال من موريشيوس.

وعلم FilGoal.com أن الحاجي الأو محمد حكما لمباراة العودة في القاهرة، ويعاونه كل من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي، والإيفواري أدو هيرمان، والحكم الرابع هو باتريس مليزار من مورشيوس.

وفي الفيديو كل من الجابوني بيير جيسلان أتشو، ويعاونه الجنوب إفريقية أخونا زينيس ماكاليما.

وتقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل في استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي سيمبا دوري أبطال إفريقيا
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