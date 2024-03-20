الرباط الصليبي يضرب نجم نيوكاسل

أكد نادي نيوكاسل يونايتد تعرض مدافعه الهولندي سفين بوتمان للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض بوتمان للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وأفاد نيوكاسل يونايتد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها سفين بوتمان أظهرت تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي".

وأضاف البيان "من المتوقع أن يعود إلى الملاعب بعد فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر".

وتقرر خضوع البالغ من العمر 24 عاما لعملية جراحية الأسبوع القادم.

يذكر أن بوتمان غاب عن 17 مباراة لنيوكاسل هذا الموسم بسبب الإصابات.

ولعب بوتمان 66 مباراة بقميص نيوكاسل في أول موسمين مع الفريق وسجل هدفين.

ففي صيف 2022، وقع بوتمان لنيوكاسل قادما من ليل الفرنسي لمدة 5 سنوات حتى عام 2027 مقابل 37 مليون يورو وفقا للتقارير.

وخاض بوتمان 79 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين منذ انضمامه لصفوف ليل في صيف 2020 قادما من شباب أياكس الهولندي