ليفربول يعلن اسم مديره الرياضي الجديد

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 16:34

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

أعلن نادي ليفربول يوم الأربعاء تعيين ريتشارد هيوز كمدير رياضي للنادي.

قبل أيام، أعلنت مجموعة فينواي الرياضية المالكة لنادي ليفربول تعيين مايكل إدواردز المدير الرياضي السابق للريدز في منصب جديد، وهو مدير لعمليات كرة القدم بالمجموعة ككل.

وكما كان متوقعا، اختيار إدواردز ريتشارد هيوز لمنصب المدير الرياضي.

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وأفاد ليفربول في بيان: "يمكننا أن نؤكد تعيين ريتشارد هيوز كمدير رياضي جديد للنادي، وذلك في نهاية موسم 2023-2024".

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وأضاف "سينضم البالغ من العمر 44 عامًا إلى الريدز بعد ترك منصبه كمدير رياضي في نادي بورنموث".

وأتم البيان "سيتولى هيوز رسميا المسؤوليات في الأول من يونيو قبل موسم 2024-2025 بعد أن تم تعيينه من قبل مايكل إدواردز، الذي تم تعيينه مؤخرًا كمدير لعمليات كرة القدم بمجموعة فينواي الرياضية".

ويمر ليفربول بمرحلة انتقالية ضخمة بعد قرار المدرب يورجن كلوب بالرحيل هذا الصيف. ومن المقرر أيضًا أن يغادر مساعده بيب لايندرز، كما غادر المدير الرياضي المؤقت يورغ شمادتكه بعد فترة الانتقالات في يناير.

وحاول ملاك ليفربول إقناع إدواردز بالعودة بمنحه منصب أعلى يشمل إدارة ليفربول، بدلاً من العودة على وجه التحديد كمدير رياضي للنادي.

وقال إدواردز: "أنا ممتن جدًا لمايك وجون وتوم ومجموعة الملاك لمنحي الفرصة لتولي هذا الدور القيادي الجديد داخل المجموعة".

وأضاف "لقد شعرت بالخجل بسبب الرغبة والمثابرة التي أظهروها في رغبتهم في العمل معي مرة أخرى".

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن إدواردز رفض عروضا من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

كل ذلك يأتي في إطار خطة الريدز لما بعد رحيل يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وكان إدواردز قد رفض في الأيام الماضية العودة للنادي، لكن مع المحاولات الكثيفة من قبل إدارة ليفربول تمكنت من إقناعه في النهاية.

ورحل يورج شمادتك المدير الرياضي السابق للنادي بعدما تم التعاقد معه في بداية الموسم الجاري بتوصية من كلوب، لكن قرر النادي الانفصال عنه في نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأعلن يورجن كلوب أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، موضحا أنه فقد طاقته للاستمرار بعد 8 سنوات ناجحة مع النادي.

مايكل إدواردز عمل في ليفربول منذ عام 2011، في مناصب مختلفة حتى وصل للمدير الرياضي للنادي في نوفمبر 2016، مع قدوم يورجن كلوب، ونجح مع المدير الفني الألماني، في بناء فريق حقق نتائج استثنائية باستعادة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 11 عاما، والتتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 سنة، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لبطولتين لكأس الرابطة.

ونجح مايكل إدواردز، في المساهمة في صفقات ليفربول، وأبرزهم: محمد صلاح، وفان دايك، وساديو ماني، وأندي روبرتسون، وروبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر.

ورحل إدواردز صاحب الـ44 عاما، عن منصبه في صيف 2022، ليحظى باهتمام عدد من الأندية وأبرزهم مانشستر يونايتد وتشيلسي، ولكنه فضّل الحصول على استراحة، وأطلق شركة استشارات بيانات لتقدم المشورة لأندية مثل بولتون واندررز.

وذكرت ديلي ميل، أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع مدير رياضي وذلك قبل اختيار المدير الفني الجديد للفريق خلفا لكلوب.

ومازال تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، هو المرشح الأبرز لتدريب ليفربول الموسم المقبل، ولكنه أيضا وضعت إدارة ليفربول روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي، وجوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، ضمن المرشحين حال عدم إتمام التعاقد مع ألونسو في الصيف.

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