مدرب الجزائر: محرز طلب إعفاءه من معسكر مارس.. والتفكير في مستقبله مع المنتخب

طلب رياض محرز إعفاءه من معسكر منتخب الجزائر بالتوقف الدولي بمارس الجاري.

رياض محرز النادي : الأهلي الجزائر

ويقود فلاديمير بيتكوفيتش منتخب الجزائر في المعسكر الأول خلفا لجمال بلماضي.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي: "رياض محرز هو من طلب إعفاءه من التوقف الدولي الحالي، من أجل استرجاع إمكاناته والتفكير في مستقبله مع المنتخب".

وتابع "تحدثت مع إسلام سليماني، لديه مستوى كبير رغم سنه ولكن عليه فرض نفسه في فريقه الجديد والتركيز على تسجيل الأهداف بالدوري البلجيكي".

وشدد بيتكوفيتش "يوسف بلايلي وفيجولي لهما منافسة كبيرة في المنتخب وعليهما العمل أكثر لضمان مكان في قائمة المنتخب".

وكشف المدير الفني الجديد لمنتخب الجزائر "سأعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية في توقف يونيو المقبل، وباب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين".

واختتم بيتكوفيتش تصريحاته "أريد من اللاعبين تحمل المسؤولية وأن يكونوا متحدين، يجب أن يكون لمنتخب الجزائر طريقة عمل وأسلوب لعب واضح".

ويلعب منتخب الجزائر يوم الجمعة 22 مارس الجاري في تمام الحادية عشر مساء أمام بوليفيا ضمن منافسات سلسلة فيفا الدولية.

بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.