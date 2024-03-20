أرسنال يمدد تعاقده مع تومياسو

أعلن نادي أرسنال تمديد تعاقده مع مدافعه الياباني تاكاهيرو تومياسو.

تاكيهيرو تومياسو النادي : أرسنال أرسنال

وأشار أرسنال إلى أن تومياسو قد وقع على عقد طويل الأمد.

وفقا لشبكة سكاي سبورتس فإن العقد الجديد يمتد حتى عام 2026 أي إلى موسمين إضافيين.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عبر موقع النادي: "سعداء جدا باستمرار تومياسو معنا بسبب قدراته الطبيعية وقوته وعقليته، هو لاعب محبوب من الجميع واندمج مع المجموعة منذ يومه الأول".

صاحب الـ 25 عاما انضم لأرسنال في 2021 قادما من بولونيا الإيطالي.

وشارك تومياسو خلال الموسم الحالي مع أرسنال في 20 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصنواعة ثلاثة أهداف.

تومياسو يقضي موسمه الثالث مع أرسنال وتوج مع الفريق حتى الآن بلقب كأس الدرع الخيرية في بداية الموسم الحالي.