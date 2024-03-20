منتخب تونس: استبعاد معلول من معسكر مارس بناء على طلبه.. وكأس عاصمة مصر مهمة لنا

كشف قيس رقاز المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس كواليس استبعاد علي معلول ظهير الأهلي عن معسكر الفريق في مارس الجاري.

علي معلول النادي : الأهلي تونس

ونفى رقاز اعتزال معلول الدولي مشددا أن اللاعب لم يُبلغ منتخب تونس بذلك حتى الآن.

وقال قيس رقاز عبر قناة صدى البلد: "كأس عاصمة مصر فرصة لمنتخب تونس تحت قيادة فنية جديدة من أجل استرجاع ثقة الجماهير بعد المشاركة الأخيرة في أمم إفريقيا، كما إنها فرصة للعناصر الجديدة في المنتخب".

وتابع "الترجي يلعب مباراة هامة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو ممثل للكرة التونسية وبسبب ضيق الوقت بين التوقف الدولي والمباراة تم التنسيق بين الطرفين وإعفاء لاعبي الترجي عن التوقف الحالي".

وبسؤاله عن سبب غياب معلول، كشف رقاز "لا يمكن لأحد أن يشكك في قيمة علي معلول الفنية والأخلاقية، تم التنسيق بين اللاعب والجهاز الفني للغياب عن معسكر مارس من أجل الراحة على أن يكون جاهزا في توقف يونيو".

وأوضح "علي معلول حتى الآن على ذمة منتخب تونس وغير صحيح اعتزاله دوليا، عقب كأس العالم 2022 في قطر أعلن وهبي الخزري اعتزاله الدولي بشكل رسمي، وطالما لم يعلن أي لاعب آخر اعتزاله فهو معنا وتحت راية المنتخب".

واختتم المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس تصريحاته "سبق وأن تغلبنا على منتخب كرواتيا، واجتمع الجهاز الفني مع اللاعبين للتأكيد على أهمية الدورة الدولية لأنها رسمية ومفيدة للمنتخب التونسي".

وتستضيف مصر بطولة كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف من 22 مارس إلى 26 مارس الجاري.

ويلعب منتخب تونس أمام كرواتيا في تمام العاشرة من مساء السبت في نصف النهائي.

بينما يلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء الجمعة ضمن منافسات نصف النهائي على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

كما يستضيف استاد مصر المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه، بينما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.