منتخب بوروندي يستدعي مهاجم بلدية المحلة
الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 22:15
كتب : رضا السنباطي
وجه منتخب بوروندي الدعوة إلى محمد أميسي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة التوقف الجارية.
ويلعب منتخب بوروندي مباراتين خلال فترة التوقف الجارية، أمام مدغشقر يوم 22 مارس ثم يوم 25 من الشهر ذاته أمام بتسوانا.
وأعلن نادي بلدية المحلة استدعاء محمد أميسي لقائمة منتخب بوروندي استعدادا لوديتي مدغشقر وبوتسوانا.
وكان أميسي قد تم استدعائه خلال معسكر نوفمبر الماضي لمواجهتي جامبيا والجابون في تصفيات كأس العالم 2026.
أميسي صاحب الـ 23 عاما انضم لصفوف بلدية المحلة بداية الموسم الجاري وخاض 14 مباراة وسجل هدفا.
ويحتل نادي بلدية المحلة المركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.
نرشح لكم
خدمة في الجول - بـ 30 جنيها.. طرح تذاكر مواجهة تونس أمام كرواتيا على استاد القاهرة تقرير: الوداد ينهي أزمة تجديد تعاقد نجمه على رأسهم فيجو وإنييستا.. المغرب يكشف سفراء وشعار مونديال 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا منتخب تونس يتدرب باستاد العاصمة استعدادا لمواجهة كرواتيا منتخب غانا لـ في الجول: بارتي طلب الإعفاء من معسكر مارس ليعود لكامل لياقته تونس تفقد مهاجم سانت باولي في كأس عاصمة مصر.. وشكوك حول زميل مرموش الهلال السوداني يعلن تلقي موافقة مبدئية للعب في الدوري التنزاني الوداد يقترب من الغياب عن أبطال إفريقيا بتعثر جديد في الدوري المغربي