منتخب بوروندي يستدعي مهاجم بلدية المحلة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 22:15

كتب : رضا السنباطي

محمد أميسي - بلدية المحلة - مودرن فيوتشر

وجه منتخب بوروندي الدعوة إلى محمد أميسي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة التوقف الجارية.

ويلعب منتخب بوروندي مباراتين خلال فترة التوقف الجارية، أمام مدغشقر يوم 22 مارس ثم يوم 25 من الشهر ذاته أمام بتسوانا.

وأعلن نادي بلدية المحلة استدعاء محمد أميسي لقائمة منتخب بوروندي استعدادا لوديتي مدغشقر وبوتسوانا.

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وكان أميسي قد تم استدعائه خلال معسكر نوفمبر الماضي لمواجهتي جامبيا والجابون في تصفيات كأس العالم 2026.

أميسي صاحب الـ 23 عاما انضم لصفوف بلدية المحلة بداية الموسم الجاري وخاض 14 مباراة وسجل هدفا.

ويحتل نادي بلدية المحلة المركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

بلدية المحلة منتخب بوروندي
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