مدير بايرن: أرسلنا عرضا ضخما لـ ديفيز.. وهذه حقيقة تفاوض ريال مدريد معنا

شدد ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أن تم إرسال عرضا كبيرا ومقدرا للغاية من أجل تجديد عقد ألفونسو ديفيز لاعب الفريق.

وينتهي عقد ديفيز في صيف 2025.

وقال إيبيرل لصحيفة بيلد الألمانية: "أرسلنا إلى ديفيز عرضا ملموسا ومقدرا للغاية، في مرحلة ما من الحياة عليك أن تقول نعم أو لا".

وأتم "مفاوضات ريال مدريد؟ لم تتواصل معنا إدارة النادي من أجله".

وكان كريستوف فرويند مدير النادي قد كشف من قبل أن هناك محادثات جيدة مع الظهير الكندي.

وكانت العديد من التقارير الإخبارية زعمت أن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة مع ديفيز.

وقال فرويند لموقع أبيندزيتونج الألماني: "تجديد عقد ديفيز غير مستبعد على الإطلاق، هناك محادثات جيدة ومفتوحة تجرى معه"

وأنهى "سنرى ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة".

وذكرت سكاي سبورت ألمانيا من قبل، أن بايرن ميونيخ أجرى مفاوضات جديدة مع اللاعب لتمديد عقده مقابل 13 مليون يورو سنويا (14.22 مليون دولار) قبل الضرائب، وهو رقم بعيد عن مطالب ديفيز الذي يرغب في الحصول سنويا على 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار)، وهو المقابل المتفق عليه شفهيا مع إدارة ريال مدريد.

وأشارت سكاي، إلى أن بايرن لا يرغب في التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، ولكن في حالة عدم التوصل لاتفاق سيضطر النادي البافاري للتخلي عن اللاعب الصيف المقبل، لتجنب سيناريو النمساوي ديفيد ألابا.

صحيفة آس الإسبانية، ذكرت أن ماكس إيبرل، المدير الرياضي الجديد لبايرن، حاول تجديد المحادثات مع ديفيز، ولكن اللاعب الكندي غير مرحب بالتجديد، ومازال الطرفان بعيدان عن التوصل إلى اتفاق.

ولا يرغب بايرن ميونيخ في الموافقة على مطالب ديفيز للحفاظ على الفريق وعدم تدمير هيكل أجور اللاعبين.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات "إيبرل": "هناك دائماً أمل، ولن أفقد ذلك".

ورغم امتلاك بايرن لرافائيل جيريرو في مركز الظهير الأيسر، إلا أنه بدأ في المفاوضات مع البدائل، وأبرزهم الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي.

تعليق بيريز

علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على احتمالية تعاقد الملكي مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ.

وقال بيريز في مقطع فيديو أثناء التقاط الصور مع الجمهور نشره فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس: "من هما مبابي وديفيز؟".

وطلب الجمهور من بيريز التعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.