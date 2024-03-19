رابيو: لم أقرر مستقبلي مع يوفنتوس.. وصعب العودة لـ باريس بسبب ما حدث

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - سبورتنج لشبونة ويوفنتوس

كشف أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس أنه لم يقرر بعد ما سيفعله سواء البقاء وتجديد عقده مع السيدة العجوز أو الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد لاعب الوسط الفرنسي مع البيانكونيري بنهاية الموسم الحالي والآن يحق له التفاوض والتوقيع لأي نادي دون موافقة يوفنتوس.

وقال رابيو خلال مؤتمر صحفي: "لم أقرر بعد مستقبلي مع يوفنتوس، في الموسم المقبل سنشارك في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية".

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وأضاف "أضع هذه العوامل في تفكيري، لم أتخذ أي قرار بعد".

وواصل "العودة لباريس سان جيرمان؟ إنه أمر جيد من ناحية، لكنه يظل صعبا عندما تعرف كيف انتهى الأمر".

وأتم "يجب ألا تغلق أي باب أبدا، لكن هذا لن يكون من أولوياتي بأي حال من الأحوال".

وكان باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي قرر تجميد رابيو نهائيا وعدم مشاركته في أي مباراة وقتما كان في الفريق.

ويرجع الأمر لأن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما رفض تجديد عقده مع باريس وغالت والدته في طلبات التجديد ولهذا تقرر تجميده حتى رحل مجانا إلى يوفنتوس.

وانضم رابيو إلى يوفنتوس في موسم 2019-2020 بعد منافسة مع العديد من الأندية، لكن تمكن جيوزيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس وقتها كسب توقيع رابيو.

وجدد رابيو عقده مع يوفنتوس في الصيف الماضي لمدة عام واحد بعدما كان قارب على الانتهاء وظلت المفاوضات طويلة حتى وافق على الاستمرار مع الفريق الإيطالي لمدة موسم واحد فقط.

ولعب رابيو في شباب مانشستر سيتي في 2008 قبل أن يعود إلى فرنسا مع كريتيل وباو وباريس سان جيرمان وتولوز قبل العودة إلى نادي العاصمة الفرنسية وينتقل منه إلى يوفنتوس بالترتيب.

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