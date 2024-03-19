مرموش يعدد مميزات اللعب بجوار محمد صلاح

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - عمر مرموش

عدد عمر مرموش مهاجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت مميزات مزاملة محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي.

وشارك مرموش رفقة منتخب مصر خلال النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا التي ودعها الفراعنة من ثمن النهائي بعد الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح.

وقال عمر مرموش عبر حساب الدوري الألماني على فيسبوك: "اللعب مع محمد صلاح؟ إنه شرف كبير عندما ألعب مع واحد من أفضل اللاعبين حول العالم".

أخبار متعلقة:
رغم مفاوضات بايرن معه.. مدير ليفركوزن: ألونسو سيستمر معنا ولكن خدمة في الجول - بـ 30 جنيها.. طرح تذاكر مواجهة تونس أمام كرواتيا على استاد القاهرة تقرير: الوداد ينهي أزمة تجديد تعاقد نجمه عامر حسين لـ في الجول: مواجهة الأهلي أمام فيوتشر تأجلت تلقائيا بسبب الإياب ضد سيمبا

وأضاف "أتعلم منه ليس في الملعب فقط ولكن خارجه أيضا. كيف يعمل وكيف يكون شخص محترف وكيف ينام؟. إنه أخ كبير بالنسبة لي ولباقي الفريق".

وأتم "دائما أحاول التحدث معه والاستفادة من خبراته في المباريات، وكيف أتطور. اللعب معه شعور رائع جدا".

ويقدم مرموش مستويات رائعة رفقة نادي آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الحالي.

وذكرت تقارير ألمانية أن نادي ليفربول يراقب عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت تمهيدا لضمه.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية في تقاريرها أن تألق مرموش لفت أنظار ليفربول كذلك.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت لن يتخلى عن الدولي المصري بمقابل أقل من 50 مليون يورو.

وذكر التقرير أن عقد مرموش مع فرانكفورت لا يتضمن أي شروط جزائية، ولذلك على من يرغب في ضمه التفاوض مع ناديه مباشرة ودفع الكثير من الأموال.

ولا ينوي النادي الألماني بيع عمر الصيف المقبل، لكن العروض المغرية قد تؤدي إلى تغيير هذا الفكر، حسب التقارير.

يذكر أن عقد مرموش مع فرانكفورت يمتد حتى صيف 2027، بينما يتواجد مواطنه محمد صلاح في صفوف ليفربول بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل.

وكانت جريدة بيلد قد أوضحت قبل أسابيع أن فرانكفورت حدد مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعب وادي دجلة السابق.

لكن تألق مرموش الذي انضم إلى فرانكفورت مجانا الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع فولفسبورج جعله يتحول لإحدى مفاجآت الموسم.

فقد نجح في تسجيل 15 هدفا وصنع 6 آخرين في 33 مباراة.

محمد صلاح منتخب مصر عمر مرموش
نرشح لكم
الكشف عن مواعيد وأماكن مباريات كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر - استبعاد هداف نوتنجهام من قائمة نيوزيلندا علام: استاد مصر يستضيف افتتاح ونهائي بطولة العاصمة الإدارية.. وهذا موقف صلاح اكتمال صفوف منتخب مصر بانضمام جميع المحترفين منتخب نيوزيلندا يتدرب على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة مصر الاتحاد الدولي يعلن إدراج كأس عاصمة مصر ضمن مشروع سلسلة فيفا الودية موعد قرعة كرة القدم بأولمبياد باريس.. وكيفية مشاهدتها مجانا أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا
أخر الأخبار
منتخب بوروندي يستدعي مهاجم بلدية المحلة 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة سداسي أجنبي والأهلي والزمالك.. مجموعات كأس زد الدولية تحت 17 عاما 3 دقيقة | الكرة المصرية
إريكسن: لست سعيدا.. وهذه تفاصيل جلستي مع تين هاج 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدير بايرن: أرسلنا عرضا ضخما لـ ديفيز.. وهذه حقيقة تفاوض ريال مدريد معنا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - منتخب مصر بالمجموعة الأولى في أولمبياد باريس حال التأهل من الملحق العالمي 25 دقيقة | كرة سلة
رابيو: لم أقرر مستقبلي مع يوفنتوس.. وصعب العودة لـ باريس بسبب ما حدث 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
أول تعليق من كورتوا بعد إصابته في الركبة 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش يعدد مميزات اللعب بجوار محمد صلاح ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 نقل بطولة مارس الودية من الإمارات إلى مصر 4 الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت: تطور حالته معجزة إلهية.. ودرجة وعيه أصبحت أفضل