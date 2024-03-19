مرموش يعدد مميزات اللعب بجوار محمد صلاح

عدد عمر مرموش مهاجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت مميزات مزاملة محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي.

وشارك مرموش رفقة منتخب مصر خلال النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا التي ودعها الفراعنة من ثمن النهائي بعد الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح.

وقال عمر مرموش عبر حساب الدوري الألماني على فيسبوك: "اللعب مع محمد صلاح؟ إنه شرف كبير عندما ألعب مع واحد من أفضل اللاعبين حول العالم".

وأضاف "أتعلم منه ليس في الملعب فقط ولكن خارجه أيضا. كيف يعمل وكيف يكون شخص محترف وكيف ينام؟. إنه أخ كبير بالنسبة لي ولباقي الفريق".

وأتم "دائما أحاول التحدث معه والاستفادة من خبراته في المباريات، وكيف أتطور. اللعب معه شعور رائع جدا".

ويقدم مرموش مستويات رائعة رفقة نادي آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الحالي.

وذكرت تقارير ألمانية أن نادي ليفربول يراقب عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت تمهيدا لضمه.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية في تقاريرها أن تألق مرموش لفت أنظار ليفربول كذلك.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت لن يتخلى عن الدولي المصري بمقابل أقل من 50 مليون يورو.

وذكر التقرير أن عقد مرموش مع فرانكفورت لا يتضمن أي شروط جزائية، ولذلك على من يرغب في ضمه التفاوض مع ناديه مباشرة ودفع الكثير من الأموال.

ولا ينوي النادي الألماني بيع عمر الصيف المقبل، لكن العروض المغرية قد تؤدي إلى تغيير هذا الفكر، حسب التقارير.

يذكر أن عقد مرموش مع فرانكفورت يمتد حتى صيف 2027، بينما يتواجد مواطنه محمد صلاح في صفوف ليفربول بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل.

وكانت جريدة بيلد قد أوضحت قبل أسابيع أن فرانكفورت حدد مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعب وادي دجلة السابق.

لكن تألق مرموش الذي انضم إلى فرانكفورت مجانا الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع فولفسبورج جعله يتحول لإحدى مفاجآت الموسم.

فقد نجح في تسجيل 15 هدفا وصنع 6 آخرين في 33 مباراة.