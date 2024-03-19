تقرير: الوداد ينهي أزمة تجديد تعاقد نجمه

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

أيوب العملود

توصلت إدارة الوداد إلى اتفاق مع أيوب العملود الظهير الأيمن بشأن استمراره ضمن صفوف الفريق.

وينتهي تعاقد الوداد مع العملود بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي، فإن عبد المجيد البرناكي المكلف بتسيير شؤوون الوداد نجح في الوصول إلى اتفاق العملود بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.

وأوضحت التقارير أن العملود الذي تراجع مستواه خلال الفترة الماضية بسبب الظروف التي عانى منها الفريق وافق على تجديد تعاقده وأنهى الأخبار المتداولة حول رحيله عن الوداد.

وكان العملود أحد العناصر الأساسية التي قادت الوداد إلى وصافة النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وحمل لقب البطولة ذاتها في الموسم قبل الماضي.

ويعاني الوداد من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الخامس في جدول تريتب الدوري المغربي برصيد 34 نقطة.

كما ودع النسخة الحالية من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث

ولعب العملود 183 مباراة بقميص الوداد وسجل 15 هدفا وصنع 20 آخرين بجميع المسابقات.

الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
خدمة في الجول - بـ 30 جنيها.. طرح تذاكر مواجهة تونس أمام كرواتيا على استاد القاهرة على رأسهم فيجو وإنييستا.. المغرب يكشف سفراء وشعار مونديال 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا منتخب تونس يتدرب باستاد العاصمة استعدادا لمواجهة كرواتيا منتخب غانا لـ في الجول: بارتي طلب الإعفاء من معسكر مارس ليعود لكامل لياقته تونس تفقد مهاجم سانت باولي في كأس عاصمة مصر.. وشكوك حول زميل مرموش الهلال السوداني يعلن تلقي موافقة مبدئية للعب في الدوري التنزاني الوداد يقترب من الغياب عن أبطال إفريقيا بتعثر جديد في الدوري المغربي استبعاد ثلاثي الترجي من قائمة تونس.. وضم المثلوثي وزدام في كأس عاصمة مصر
أخر الأخبار
كرة سلة - منتخب مصر بالمجموعة الأولى في أولمبياد باريس حال التأهل من الملحق العالمي 6 دقيقة | كرة سلة
رابيو: لم أقرر مستقبلي مع يوفنتوس.. وصعب العودة لـ باريس بسبب ما حدث 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
أول تعليق من كورتوا بعد إصابته في الركبة 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش يعدد مميزات اللعب بجوار محمد صلاح 42 دقيقة | منتخب مصر
رغم مفاوضات بايرن معه.. مدير ليفركوزن: ألونسو سيستمر معنا ولكن 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - بـ 30 جنيها.. طرح تذاكر مواجهة تونس أمام كرواتيا على استاد القاهرة 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: الوداد ينهي أزمة تجديد تعاقد نجمه ساعة | الكرة الإفريقية
عامر حسين لـ في الجول: مواجهة الأهلي أمام فيوتشر تأجلت تلقائيا بسبب الإياب ضد سيمبا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 نقل بطولة مارس الودية من الإمارات إلى مصر 4 الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت: تطور حالته معجزة إلهية.. ودرجة وعيه أصبحت أفضل