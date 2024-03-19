تقرير: الوداد ينهي أزمة تجديد تعاقد نجمه

توصلت إدارة الوداد إلى اتفاق مع أيوب العملود الظهير الأيمن بشأن استمراره ضمن صفوف الفريق.

وينتهي تعاقد الوداد مع العملود بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي، فإن عبد المجيد البرناكي المكلف بتسيير شؤوون الوداد نجح في الوصول إلى اتفاق العملود بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.

وأوضحت التقارير أن العملود الذي تراجع مستواه خلال الفترة الماضية بسبب الظروف التي عانى منها الفريق وافق على تجديد تعاقده وأنهى الأخبار المتداولة حول رحيله عن الوداد.

وكان العملود أحد العناصر الأساسية التي قادت الوداد إلى وصافة النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وحمل لقب البطولة ذاتها في الموسم قبل الماضي.

ويعاني الوداد من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الخامس في جدول تريتب الدوري المغربي برصيد 34 نقطة.

كما ودع النسخة الحالية من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث

ولعب العملود 183 مباراة بقميص الوداد وسجل 15 هدفا وصنع 20 آخرين بجميع المسابقات.