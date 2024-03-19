ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا في الركبة.. ومدة الغياب المتوقعة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة تيبو كورتوا حارس مرماه مرة أخرى في الركبة خلال تدريبات الفريق.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وجاء بيان ريال مدريد كالآتي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم تم تشخيص إصابة كورتوا بتمزق في الغضروف الداخلي لركبة القدم اليمنى بعدما تعرض للإصابة خلال التدريبات، وسيتم مراقبة إصابة اللاعب".

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن هذه الإصابة سوف تُبعد كورتوا عن الملاعب لمدة شهرين.

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وكان كورتوا يؤدي فترة التأهيل بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة الأخرى.

كورتوا البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف ريال مدريد قادما من تشيلسي في عام 2018.

ومع ريال مدريد فاز كورتوا بـ9 بطولات وهي دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرة، والسوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

وتعرض كورتوا للإصابة في بداية الموسم الجاري مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وكان كورتوا أعلن قبل فترة غيابه بشكل رسمي عن صفوف منتخب بلاده بلجيكا في كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة في يورو 2024 بجوار سلوفاكيا ورومانيا وأحد المنتخبات المتأهلة من ملحق التصفيات.

ريال مدريد كورتوا الدوري الإسباني
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