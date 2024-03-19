منتخب البرتغال يشرح لـ في الجول لماذا تم إعفاء رونالدو من ودية السويد

أوضح فرانشيسكو أبرو المتحدث الإعلامي لمنتخب البرتغال أسباب استبعاد كريستيانو رونالدو من ودية السويد في فترة التوقف الدولي الجاري.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر البرتغال

وقال أبرو لـFilGoal.com: "تم تكوين قائمة من 32 لاعبا في منتخب البرتغال لمواجهتي السويد وسلوفينيا في التوقف الدولي".

وأضاف "سيتواجد 24 لاعبًا في كل مباراة، حيث يتواجد 16 لاعبا بشكل دائم في كلتا المباراتين، بجانب ٨ لاعبين يخوضون أول مباراة ثم تتم إراحتهم، ويخوض 8 لاعبين آخرين المباراة الثانية".

وواصل "الثمانية الذين يغادرون والثمانية الذين يشاركون هم اللاعبون الأكثر استخداما في منتخب البرتغال، وهذا إدارة بدنية للاعبين حتى لا يتعرضوا للإصابات والإرهاق".

وتابع "في المباراة الأولى ضد السويد ستتم إراحة كل من كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، وجواو كانسيلو، وديوجو دالوت، ودانيلو بيريرا، وأوتافيو، وروبن نيفيز، وفيتينيا".

وأتم تصريحاته "سيخوض هؤلاء اللاعبين المباراة الثانية ضد سلوفينيا، وبعد مباراة السويد سيتم الإعلان عن الثمانية لاعبين الذين سيغيبون عن مباراة سلوفينيا".

وسيلعب المنتخب البرتغالي ضد السويد وديا يوم الخميس، على أن يلاقي سلوفينيا يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد بطل يورو 2016 للمشاركة في يورو 2024 بألمانيا الصيف المقبل.

يذكر أن البرتغال أنهت التصفيات بالعلامة الكاملة، 10 انتصارات في 10 مباريات.