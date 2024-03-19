بعد أيام من إعلان القائمة.. كوبي ماينو ينضم لمنتخب إنجلترا

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 17:12

كتب : FilGoal

كوبي ماينو

أعلن منتخب إنجلترا استدعاء كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد الشاب لصفوف المنتخب الأول.

قبل أيام، أعلن جاريث ساوثجيت قائمة منتخب إنجلترا لفترة التوقف الدولي في مارس، والتي شهدت غياب اسم ماينو.

وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عاما ضمن قائمة منتخب إنجلترا دون 21 عاما، قبل أن يستدعيه المنتخب الأول يوم الثلاثاء.

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وأفاد المنتخب الإنجليزي في بيان: "تلقى كوبي ماينو أول استدعاء له للانضمام إلى منتخب إنجلترا الأول".

Kobbie Mainoo poses for a photo at St. George's Park.

سيلعب المنتخب الإنجليزي وديا ضد كل من البرازيل وبلجيكا يومي 23 و26 مارس الجاري.

وشهدت القائمة عودة جو جوميز مدافع ليفربول لأول مرة منذ 4 سنوات.

القائمة شهدت أيضا عودة إيفان توني مهاجم برينتفورد بعد انتهاء فترة إيقافه.

واستدعاء أول لجاراد برانثويت مدافع إيفرتون وأنتوني جوردن مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد - سام جونستون - أرون رامسديل

الدفاع: هاري ماجواير- بن تشيلويل - جون ستونز - كايل ووكر - لويس دانك - جو جوميز - إزري كونسا - جاراد برانثويت

الوسط: جود بيلينجهام - ديكلان رايس - كونور جالاجير - جوردن هندرسون - جيمس ماديسون

الهجوم: هاري كين - بوكايو ساكا - كول بالمر - جارود بوين - ماركوس راشفورد - فيل فودين - أنتوني جوردون - إيفان توني - أولي واتكينز

إنجلترا مانشستر يونايتد كوبي ماينو
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