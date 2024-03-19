منتخب تونس يتدرب باستاد العاصمة استعدادا لمواجهة كرواتيا

يخوض منتخب تونس مرانه الأول استعدادا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد العاصمة.

وذلك استعدادا لمباراة كرواتيا المقرر لها يوم السبت في بطولة كأس عاصمة مصر.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب التونسي عدم خوض أي تدريبات يوم الاثنين، تجنبا للإرهاق البدني الذي قد يتعرض له اللاعبين بسبب رحلة السفر.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أعلن غياب إلياس سعد عن مباريات كأس عاصمة مصر الودية بسبب حاجته لتدخل جراحي عاجل.

أوضح الاتحاد التونسي في بيان أن مهاجم سانت باولي الألماني احتاج لتدخل جراحي عاجل في الفم.

وذكر أن هناك شكوك حول موقف إلياس السخيري لاعب وسط آينتراخت فرانكفورت من المشاركة في المباراتين حسب تعافيه من الإصابة.

وكان منتخب تونس قد أعلن غياب 4 لاعبين من بينهم ثلاثي الترجي وتعويضهم برباعي على رأسهم حمزة المثلوثي مدافع الزمالك ومعتز زدام لاعب وسط المصري خلال المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

واستبعد الاتحاد التونسي ثلاثي الترجي ياسين مرياح وحسام تقا وأمان الله مميش استعدادا لمشاركة الترجي في دوري أبطال إفريقيا لأجل "تمثيل كرة القدم التونسية أحسن تمثيل وضمان أوفر حظوظ التأهل".

وسيلتقي الترجي مع أسيك ميموزا الإيفواري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيغيب بسام الصرارفي إثر تعرضه للإصابة عن القائمة.

وسينضم عوضا عن الرباعي: حمزة المثلوثي لاعب الزمالك ومعتز الزدام لاعب المصري ونادر الغندري وفيصل المناعي.

المثلوثي خاض الموسم الجاري 17 مباراة سجل خلالها هدفا مع الزمالك.

ويعود للمشاركة بقميص منتخب بلاده لأول مرة منذ سبتمبر 2022 عندما صنع هدف الفوز ضد جزر القمر وديا.

ويلعب زدام معارا من الترجي للمصري ويتألق بقميص الفريق البورسعيدي حيث سجل هدفين في 5 مشاركات.

وينضم لاعب الوسط لأول مرة منذ مشاركته في كأس العرب 2021 والتي أقيمت في قطر وحل فيها نسور قرطاج وصيفا.

ويتواجد في القائمة التونسية سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ويغيب علي معلول ظهير أيسر الأهلي.

وستلعب كرواتيا أمام تونس في الدور قبل النهائي، فيما يلعب منتخب مصر أمام نيوزيلاندا في نصف النهائي الآخر.

ويلعب الخاسر امام الخاسر في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب الفائز أمام الفائز بالمباراة النهائية.

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