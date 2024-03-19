منتخب غانا لـ في الجول: بارتي طلب الإعفاء من معسكر مارس ليعود لكامل لياقته

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 14:29

كتب : حسام أحمد

توماس بارتي

كشف أشانتي هنري المتحدث الإعلامي لمنتخب غانا عن سبب استبعاد توماس بارتي لاعب المنتخب من معسكر شهر مارس الحالي.

توماس بارتي

النادي : أرسنال

غانا

وعاد بارتي للمشاركة مؤخرا مع أرسنال بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وعلى الرغم من عودته لم ينضم بارتي لمعسكر منتخب غانا في شهر مارس الحالي.

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وقال هنري لـ FilGoal.com: "توماس بارتي طلب الإعفاء من الانضمام لمعسكر منتخب غانا حتى يعود لكامل لياقته".

وتابع "لم يحدث أي اعتراض من المدير الفني للمنتخب أو الاتحاد الغاني".

وأضاف "موقف بارتي يختلف عن محمد صلاح لأن بارتي لا يشارك في المباريات على عكس محمد صلاح الذي شارك ولذلك حدث بعض الاعتراض من الجمهور المصري لكن ليس لدينا مشكلة مع بارتي".

وشارك بارتي مع أرسنال في 7 مباريات منذ بداية الموسم الحالي.

وسيلعب منتخب غانا مباراتين وديتين خلال معسكر شهر مارس الحالي ضد كل من نيجيريا وأوغندا.

توماس بارتي غانا
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