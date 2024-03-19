تونس تفقد مهاجم سانت باولي في كأس عاصمة مصر.. وشكوك حول زميل مرموش

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم غياب إلياس سعد عن مباريات كأس عاصمة مصر الودية بسبب حاجته لتدخل جراحي عاجل.

أوضح الاتحاد التونسي في بيان أن مهاجم سانت باولي الألماني احتاج لتدخل جراحي عاجل في الفم.

وذكر أن هناك شكوك حول موقف إلياس السخيري لاعب وسط آينتراخت فرانكفورت من المشاركة في المباراتين حسب تعافيه من الإصابة.

وكان منتخب تونس قد أعلن غياب 4 لاعبين من بينهم ثلاثي الترجي وتعويضهم برباعي على رأسهم حمزة المثلوثي مدافع الزمالك ومعتز زدام لاعب وسط المصري خلال المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

واستبعد الاتحاد التونسي ثلاثي الترجي ياسين مرياح وحسام تقا وأمان الله مميش استعدادا لمشاركة الترجي في دوري أبطال إفريقيا لأجل "تمثيل كرة القدم التونسية أحسن تمثيل وضمان أوفر حظوظ التأهل".

وسيلتقي الترجي مع أسيك ميموزا الإيفواري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيغيب بسام الصرارفي إثر تعرضه للإصابة عن القائمة.

وسينضم عوضا عن الرباعي: حمزة المثلوثي لاعب الزمالك ومعتز الزدام لاعب المصري ونادر الغندري وفيصل المناعي.

وسيلتحق اللاعبون الناشطون خارج تونس مباشرة بالبعثة في مصر.

المثلوثي خاض الموسم الجاري 17 مباراة سجل خلالها هدفا مع الزمالك.

ويعود للمشاركة بقميص منتخب بلاده لأول مرة منذ سبتمبر 2022 عندما صنع هدف الفوز ضد جزر القمر وديا.

ويلعب زدام معارا من الترجي للمصري ويتألق بقميص الفريق البورسعيدي حيث سجل هدفين في 5 مشاركات.

وينضم لاعب الوسط لأول مرة منذ مشاركته في كأس العرب 2021 والتي أقيمت في قطر وحل فيها نسور قرطاج وصيفا.

ويتواجد في القائمة التونسية سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ويغيب علي معلول ظهير أيسر الأهلي.

وستلعب كرواتيا أمام تونس في الدور قبل النهائي، فيما يلعب منتخب مصر أمام نيوزيلاندا في نصف النهائي الآخر.

ويلعب الخاسر امام الخاسر في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب الفائز أمام الفائز بالمباراة النهائية.

تونس إلياس السخيري كأس عاصمة مصر إلياس سعد
نرشح لكم
الهلال السوداني يعلن تلقي موافقة مبدئية للعب في الدوري التنزاني الوداد يقترب من الغياب عن أبطال إفريقيا بتعثر جديد في الدوري المغربي استبعاد ثلاثي الترجي من قائمة تونس.. وضم المثلوثي وزدام في كأس عاصمة مصر خبر في الجول - الثانية لـ مودرن فيوتشر والثالثة للمصريين.. المغربي جلال جيد يدير مباراة الزمالك الكونفدرالية – تقرير مغربي: طاقم تحكيم مصري لمباراة نهضة بركان ضد أبو سليم مدرب الجزائر يوضح سبب إعفاء محرز من معسكر مارس تقرير مغربي: كيروش مرشح لتدريب الوداد خبر في الجول - التشادي الحاجي الأو محمد حكما لمباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا
أخر الأخبار
مدرب جديد قديم لـ مصطفى محمد في نانت دقيقة | المحترفون
الإصابة تبعد لوكاكو عن مباراة أيرلندا.. وشكوك حول لحاقه بلقاء إنجلترا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
لامين جمال: أشعر بالإحراج عندما يعرفني الناس بالشارع.. وتحذير لـ ريال مدريد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
ألمانيا تعلن ودياتها الأخيرة قبل يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
إعفاء كريستيانو رونالدو من ودية السويد ساعة | الكرة الأوروبية
برناردو سيلفا يكشف عن فريق يهدف للانضمام إليه في المستقبل ساعة | الكرة الأوروبية
تونس تفقد مهاجم سانت باولي في كأس عاصمة مصر.. وشكوك حول زميل مرموش ساعة | الكرة الإفريقية
وسط غياب البطلين التاريخيين... قرعة مجموعات كأس ليبرتادوريس 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما 3 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 4 بالمواعيد والطريق للنهائي - الزمالك أمام فيوتشر.. وقمة نارية منتظرة بالكونفدرالية