كوبارسي: راموس مثلي الأعلى.. وهكذا علمت بضمي لقائمة إسبانيا

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 00:58

كتب : FilGoal

باو كوبارسي - برشلونة

كشف باو كوبارسي لاعب برشلونة أن سيرجيو راموس المدافع التاريخي لريال مدريد مثله الأعلى.

وتم استدعاء المدافع البالغ من العمر 17 عاما لقائمة منتخب إسبانيا خلال التوقف الدولي لشهر مارس الحالي تحت قيادة لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا.

وقال كوبارسي في حوار مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "سأكون سعيدا جدا وحققت حلمي إذا لعبت مع المنتخب لأكسر رقم راموس كأصغر مدافع يشارك في تاريخ إسبانيا، هو مثل أعلى بالنسبة لي".

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وأضاف "أيضا قدوتي جيرارد بيكيه وكذلك كارلس بيول، لكن أريد أن أكون نفسي ولا أقارن بأي لاعب آخر".

وأنهى حديثه قائلا: "يوم الجمعة الماضي بعد انتهاء التدريبات وأخبرني المدرب البدني بخبر انضمامي للمنتخب وقال لي مبروك، شعرت بالصدمة لأنني لم أعرف أن القائمة قد أعلنت".

ولعب كوبارسي في 13 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وتلقى إشادات كثيرة.

وانضم كوبارسي إلى برشلونة قادما من شباب جيرونا في موسم 2018-2019.

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