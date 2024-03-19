سبورت: بعد الطرد ضد أتليتكو.. تشافي مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

أصبح تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة تحت تهديد الغياب عن التواجد مع فريقه في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وحصل المدير الفني الإسباني على بطاقة صفراء ضد أتليتكو مدريد للاعتراض ولم يتوقف تشافي عن الاعتراض ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد.

وأفادت صحيفة سبورت أن من الطبيعي أن يتم إيقاف تشافي لمباراتنين، ولكن حسب اللوائح ففي حالة تكرار الموقف فسيتم إيقافه لمباراة إضافية.

وكرر تشافي الحصول على البطاقة الحمراء، ولذلك سينطبق عليه الإيقاف لمدة 3 مباريات.

وكشفت الصحيفة موقف النادي الكتالوني تجاه طرد تشافي، وأكدت أن برشلونة لن يقدم استئنافا بسبب الاعتقاد أن ذلك فقط مضيعة للوقت فلن يتغير أي شيء.

ويواجه برشلونة في الدوري منافسه لاس بالماس في الجولة المقبلة ثم قادش وريال مدريد بالترتيب، وبالتالي ستكون مباراة الكلاسيكو هي الأخيرة لانتهاء إيقاف تشافي.

وحقق برشلونة الفوز على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 64 في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.