الهلال السوداني يعلن تلقي موافقة مبدئية للعب في الدوري التنزاني

الإثنين، 18 مارس 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

نادي الهلال السوداني 2022

أعلن نادي الهلال السوداني تلقيه موافقة مبدئية للانتقال للعب في الدوري التنزاني.

وكشف الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية أن النادي تلقى موافقة مبدئية من الاتحاد التنزاني لكرة القدم على مشاركة الفريق في الدوري التنزاني.

وذلك ردا على الخطاب الذي أرسله نادي الهلال إلى الاتحاد التنزاني يطلب خلاله المشاركة في الدوري.

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يأتي ذلك بعدما أرسل الهلال السوداني عدة خطابات للعديد من الاتحادات الإفريقية يطلب خلالها اللعب في الدوريات المحلية الخاصة بها في ظل توقف الدوري السوداني.

ويتوقف الدوري السوداني منذ فترة بسبب أحداث الحرب في السودان.

وتسعى عدة أندية سودانية للعب في دوريات بلدان أخرى مجاورة بسبب توقف الدوري هناك.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎المركز الإعلامي نادي تلقى نادي الهلال موافقة مبدئية من الاتحاد التنزاني لكرة ،القدم، على مÙا ركة فريق الكرة الأول في الدوري التنزاني رد على الخطاب الذي تلقاه الاتحاد من الأزرق بهذا الشأن وكانت الأمانة العامة للهلال ممثلة في الدكتور حسن علي عيسى، قد نشطت في إرسال طلبات مشاركة للعديد من الاتحادات الكروية بفرض تواجد الهلال في منافستها في ظل توقف الدوري .السوداني‎'‎‎

الهلال السوداني الدوري السوداني الدوري التنزاني
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