تقرير: ستيرلينج لا ينوي الرحيل عن تشيلسي في الصيف

لا يزال رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي يرغب في تحقيق بعض الإنجازات مع فريقه الأزرق في المواسم المقبلة.

رحيم ستيرلينج النادي : تشيلسي تشيلسي

ورغم التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيل رحيم ستيرلينج عن تشيلسي إلا أن اللاعب لا يخطط لترك فريقه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "إيفينيج ستاندرد" أن ستيرلينج لا يزال يريد الاستمرار مع تشيلسي في الموسم المقبل.

وأن ستيرلينج يريد الفوز بحب وثقة جمهور تشيلسي على المدى الطويل وإثبات أنه صفقة ناجحة للفريق الأزرق.

كما أن اللاعب الإنجليزي يفضل المعيشة في مدينة لندن عن غيرها من المدن.

يأتي ذلك وسط التقارير التي تشير إلى رغبة عدة أندية سعودية في ضم ستيرلينج في الموسم المقبل.

وأهدر ستيرلينج العديد من الفرص السهلة خلال مباراة تشيلسي السابقة ضد كوفنتري سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما أهدر اللاعب رغبة جزاء ليخرجه ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتشيلسي وسط صيحات استهجان من جمهور الفريق الأزرق في مدرجات ملعب ستامفورد بريدج على مستوى اللاعب.

وانضم ستيرلينج البالغ من العمر 29 عاما لصفوف تشيلسي في بداية الموسم الماضي قادما من مانشستر سيتي مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ هذا الوقت لعب ستيرلينج مع تشيلسي 74 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 17 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.