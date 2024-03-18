استبعاد نونيز من معسكر أوروجواي.. وانضمام لويس دياز لكولومبيا رغم الإصابة

يبدو أن الإصابات لن تبتعد عن فريق ليفربول الذي خسر أكثر من لاعب بسبب الإصابة، وأحدثهم هو داروين نونيز.

ليفربول خسر من مانشستر يونايتد بنتيجة 3-4 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل بداية فترة التوقف الدولي في مارس.

وذكرت إذاعة Sport 890 أن داروين نونيز استبعد من معسكر منتخب أوروجواي بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

فيما أشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن هناك شكوك حول قدرة نونيز على المشاركة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي أواخر هذا الشهر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويستعد منتخب أوروجواي لملاقاة كوت ديفوار خلال فترة التوقف الدولي.

في الوقت نفسه، انضم لويس دياز إلى صفوف منتخب كولومبيا بشكل طبيعي، رغم إصابته.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد صرح عقب لقاء يونايتد أن دياز يعاني من إصابة في الفخذ.

ويستعد منتخب كولومبيا لملاقاة إسبانيا ورومانيا خلال فترة التوقف الدولي.

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