تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك مانشستر يونايتد من جديد، لكن فريقه خسر اللقاء، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-4 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان أليكسيس ماك أليستر الذي سجل الهدف الأول بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة.

وسجل صلاح 21 هدفا في 31 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 337 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 207 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.