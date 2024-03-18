تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 18 مارس 2024 - 16:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في مانشستر يونايتد

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك مانشستر يونايتد من جديد، لكن فريقه خسر اللقاء، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-4 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان أليكسيس ماك أليستر الذي سجل الهدف الأول بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة.

وسجل صلاح 21 هدفا في 31 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 337 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 207 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد
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