الوداد يقترب من الغياب عن أبطال إفريقيا بتعثر جديد في الدوري المغربي

يقترب الوداد المغربي من الغياب عن نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا بعد تعثره مجددا في الدوري المغربي.

وتعادل الوداد سلبيا بدون أهداف أمام يوسفية برشيد ضمن منافسات الجولة 24 وقبل ست جولات من النهاية.

وفشل الوداد في تحقيق الفوز بآخر أربع مباريات خاضهم في الدوري المغربي بثلاثة تعادلات وخسارة، ولدى الفريق مباراة مؤجلة.

ورفع الوداد رصيده إلى 34 نقطة ولديه سبع مباريات متبقية في المسابقة، ليصبح أعلى رصيد من النقاط يمكن أن يصل إليه الفريق هو 55 نقطة.

بينما الجيش الملكي في الصدارة بـ 58 نقطة وهو ما يعني تأكد فشل الوداد في تحقيق لقب النسخة الحالية.

أما المركز الثاني في الدوري المغربي والمؤهل لدوري أبطال إفريقيا فيحتله الرجاء بـ 54 نقطة، وهو ما يعني أن الرجاء في حاجة لتحقيق نقطتين فقط من ست مباريات متبقية لتأكد غياب الوداد عن النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

وفشل الوداد في التأهل لربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته.

بينما تأهل من المجموعة أسيك أبيدجان الإيفواري وسيمبا التنزاني إلى الدور ربع النهائي.

وحسم سيمبا المركز الثاني على حساب الوداد بأفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين.