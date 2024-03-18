خبر في الجول - مستجدات إصابة زيزو وخطوة قبل عودته للتدريبات

يقترب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي لكاحل القدم.

وعلم FilGoal.com أن زيزو سيخضع لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان على حالته في نهاية الأسبوع.

وسيجري زيزو اختبارا طبيا، إن اجتازه سيعود للمشاركة في التدريبات.

ويواصل اللاعب أداء البرنامج التأهيلي بشكل جيد خلال الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي.

وغادر زيزو مباراة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر يوم 8 مارس بين شوطي المباراة بسبب الإصابة بعد تدخل من كريم وليد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وكان زيزو قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية نهاية الشهر الماضي قبل أن يتعافى ويشارك أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية يوم 31 مارس بعد العودة من التوقف الدولي.