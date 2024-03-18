هاتريك مبابي يقود سان جيرمان لاكتساح مونبيلييه بسداسية

اكتسح باريس سان جيرمان منافسه مونبيلييه بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وقاد كيليان مبابي فريقه بتسجيله هاتريك بجانب أهداف فيتينيا وكانج إن لي ونونو مينديز.

وأحرز ثنائية مونبيلييه أرناود نوردين وتيجي سافانيير.

وافتتح فيتينيا أهداف باريس في الدقيقة 14 بتسديدة مقوسة رائعة من صناعة مبابي.

وضاعف مبابي النتيجة في الدقيقة 22 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص نوردين النتيجة لمونبيلييه في الدقيقة 30 برأسية سكنت الشباك.

وتمكن مونبيلييه من إدراك التعادل بركلة جزاء سجلها سافانيير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتقدم مبابي مرة أخرى لباريس في الدقيقة 50 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وزاد كانج إن لي الفارق في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأكمل مبابي الهاتريك بتسجيله الهدف الشخصي الثالث والخامس لباريس في الدقيقة 63 بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى مينديز أهداف باريس في الدقيقة 89 إذ سدد الكرة في سقف الشباك.

بهذا الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 59 متصدرا جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وتجمد رصيد مونبيلييه عند النقطة 26 في المركز الـ14.

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