اسكواش - كول يتوج بلقب أوبتاسيا على حساب علي فرج

الأحد، 17 مارس 2024 - 23:43

كتب : FilGoal

كول بول

خسر علي فرج لاعب وادي دجلة نهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش أمام النيوزيلندي بول كول.

وتقام البطولة في لندن عاصمة إنجلترا في الفترة من 12 مارس وحتى 17 من الشهر الجاري.

وخسر فرج النهائي رغم تقدمه في أول شوطين بنتيجة 11-8 و11-2.

أخبار متعلقة:
اسكواش - علي فرج يتأهل لنهائي أوبتاسيا.. وعسل يودع اسكواش - تأهل ثلاثي مصري لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا.. وندى عباس تواصل المشوار اسكواش - تقدم مازن هشام ونور الطيب في التصنيف العالمي اسكواش - علي فرج وعسل إلى ربع نهائي بطولة أوبتاسيا

وقلب بول كول الطاولة بالفوز في الأشواط الثلاثة الأخيرة، بنتائج 10-12 و10-12 و9-11.

وعاد بول للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ 2016 حيث سيطر على اللقب منذ ذلك الحين المصريين.

وفي الموسم الجاري خاض علي فرج 9 نهائيات من أصل 9 مسابقات شارك بها حيث فاز في 6 وخسر 3.

وفي منافسات السيدات حققت اليابانية ساتومي وانتابي اللقب بالفوز على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

اسكواش علي فرج كول بول
نرشح لكم
اسكواش - تتويج يوسف سليمان وسلمى هاني ببطولة أستراليا المفتوحة كرة يد - بطلات الثنائية المحلية.. سيدات الأهلي يتوجن بلقب الكأس على حساب الشمس بعد 191 ميدالية.. وزير الرياضة يستلم راية تنظيم مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 كرة طائرة - منتخب مصر يحقق ذهبية الألعاب الإفريقية بالفوز على كينيا كرة طائرة - منتخب مصر للسيدات يتوج بذهبية الألعاب الإفريقية بالفوز على تونس الغردقة تستضيف 3 فعاليات عالمية ضمن بطولة الألعاب المائية كرة يد - سيدات الأهلي يواجهن الشمس في نهائي الكأس مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر
أخر الأخبار
آس: أتليتكو مدريد مستعد للموافقة على إعارة فيليكس لـ برشلونة مجددا 4 دقيقة | الدوري الإسباني
منتخب السعودية يفقد خدمات الدوسري أمام طاجيكستان 19 دقيقة | سعودي في الجول
ناجلسمان: توني كروس لا يصدق.. وكان رائعا في الأشياء التي انتقد فيها سابقا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد توغل السرطان في جسده.. إريكسون يحقق حلمه بتدريب ليفربول 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاري كين يغادر معسكر إنجلترا ويعود إلى بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
ساوثجيت يتحدث عن إصابة ووكر ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - تتويج يوسف سليمان وسلمى هاني ببطولة أستراليا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
كهربا: كنت أنوي الاعتزال وعدم دفع الغرامة.. وحصلت على مساعدة في جمع المبلغ ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت