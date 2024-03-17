اسكواش - كول يتوج بلقب أوبتاسيا على حساب علي فرج

خسر علي فرج لاعب وادي دجلة نهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش أمام النيوزيلندي بول كول.

وتقام البطولة في لندن عاصمة إنجلترا في الفترة من 12 مارس وحتى 17 من الشهر الجاري.

وخسر فرج النهائي رغم تقدمه في أول شوطين بنتيجة 11-8 و11-2.

👏 @AliFarag is looking sharp as he leads New Zealand's Paul Coll 2-0 in the Optasia Championships Men's Final Watch the action live on @SquashTV 📺#OptasiaChampionships pic.twitter.com/UA1wzvfFre — PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 17, 2024

وقلب بول كول الطاولة بالفوز في الأشواط الثلاثة الأخيرة، بنتائج 10-12 و10-12 و9-11.

وعاد بول للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ 2016 حيث سيطر على اللقب منذ ذلك الحين المصريين.

🙌 The Men's final is going the distance! 🇳🇿 @paulcollsquash has turned around the match, winning the third and fourth game to take the match to a deciding fifth Watch the action live on @SquashTV 📺#OptasiaChampionships pic.twitter.com/Yth9huQCSR — PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 17, 2024

وفي الموسم الجاري خاض علي فرج 9 نهائيات من أصل 9 مسابقات شارك بها حيث فاز في 6 وخسر 3.

وفي منافسات السيدات حققت اليابانية ساتومي وانتابي اللقب بالفوز على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.