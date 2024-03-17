صلاح يسجل وليفربول يخسر.. يونايتد يفوز في الـ+121 ويتأهل بطريقة درامية لنصف نهائي الكأس

تأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس إنجلترا بعد الفوز على ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة ودرامية جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.

وتبادل ليفربول ومانسشتر يونايتد التقدم في المباراة أكثر من مرة، ليحسم الشياطين الحمر التأهل في النهاية إلى نصف النهائي.

واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الاتحاد بعد وصول يونايتد بجانب كل من مانشستر سيتي وتشيلسي وكوفينتري سيتي.

رباعية مانشستر يونايتد سجلها كل من سكوت ماكتوميناي وماركوس راشفورد وأنتوني وأماد ديالو.

بينما سجل أهداف ليفربول كل من أليكسيس ماك أليستر ومحمد صلاح وهارفي إليوت.

وصف المباراة

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بمحاولات على مرمى ليفربول وسدد ماركوس راشفورد كرة قوية أبعدها الحارس كيليهر.

ورد ليفربول بتسديدة مباشرة من محمد صلاح مرت جوار القائم في فرصة كادت تسفر عن تقدم الضيوف.

لكن يوناتيد نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 10 عن طريق سكوت ماكتوميناي بعد متابعة للكرة عقب تسديدة جارناتشو الذي ارتدت من الحارس ووصلت له أمام الشباك.

بعد الهدف أضاف ماكتوميناي فرصة إضافة الثاني لمانشستر يونايتد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في الدفاع.

ليأتي الدور على ليفربول ويرد بكل قوة ويسجل هدفين في 3 دقائق قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح ليفربول في إدراك التعادل في الدقيقة 44 بتسديدة قوية من أليكسيس ماك أليستر من داخل منطقة الجزاء حاول أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد التصدي لها لكنه فشل.

ثم جاء الدور على محمد صلاح ليسجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 45+2 بعد متابعة لتسديدة داروين نونيز التي ارتدت من أونانا.

في الشوط الثاني استمر تفوق ليفربول الذي وصل إلى مرمى أونانا أكثر من مرة ولكن دون أن يسجل.

وتوغل داروين نونيز داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها أونانا.

ووصلت الكرة إلى صلاح ناحية اليمين ليسدد ويتصدى أمامه أونانا أيضا.

وغادر محمد صلاح الملعب في الدقيقة 77 وشارك بدلا منه كودي جاكبو.

واندفع مانشستر يونايتد للهجوم بكل قوة في الدقائق المتبقية من المباراة في محاولة لإحراز التعادل.

وبالفعل نجح الشياطين الحمر في إدراك التعادل في الوقت القاتل بقدم البديل أنتوني.

وسجل اللاعب البرازيلي هدف تعادل مانشستر يونايتد في الدقيقة 87 بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بالقدم اليمنى تسديدة أرضية لم يستطع الحارس كيلهير التصدي لها.

فرصة قاتلة

وكاد ماركوس راشفورد أن يسجل هدف فوز فريقه وتأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس إنجلترا في الدقيقة 94.

ووصلت الكرة إلى راشفورد داخل منطقة الجزاء وهو في موقف انفراد بالمرمى، لكنه وضع الكرة بجوار القائم مهدرا فرصة فوز فريقه، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

إثارة الأشواط الإضافية

في الأشواط الإضافية استمرت الإثارة من الفريقين بعدما سجل ليفربول هدف التقدم في الدقيقة 105 عن طريق البديل هارفي إليوت.

واستلم إليوت الكرة خارج منطقة الجزاء وسدد بقوة لتصطدم بقدم كريستان إيركسن وتسكن شباك أونانا.

لكن مانشستر يونايتد لم يستسلم ونجح في تسجيل هدف التعادل الثالث في الدقيقة 11 عن طريق راشفورد.

واستغل ماكتوميناي خطأ داروين نونيز في الخروج بالكرة ليخطفها منه ويمررها إلى راشفورد داخل منطقة الجزاء الذي سدد مباشرة في الشباك مسجلا هدف التعادل.

ومرة أخرى كاد مانشستر يونايتد أن يسجل هدف الفوز بعدما مرر راشفورد كرة إلى ماكتوميناي أمام المرمى لكنه سدد الكرة جوار القائم مهدرا فرصة قتل المباراة.

هدف قاتل هذه المرة

وفي الدقيقة +121 نجح مانشستر يونايتد هذه المرة في تسجيل هدف الفوز وقتل المباراة والتأهل إلى نصف النهائي.

وسجل البديل الشاب أماد ديالو هدف فوز مانسشتر يونايتد من هجمة مرتدة سريعة وانفراد بالمرمى.

وعقب الهدف احتفل ديالو بخلع قميصه ليحصل على الإنذار الثاني له بعد 4 دقائق فقط من حصوله على الإنذار الأول ويخرج من المباراة مطرودا.

ولم يستطع ليفربول إحراز التعادل في الثواني القليلة المتبقية من المباراة، ليفوز مانشستر يونايتد ويتأهل إلى نصف النهائي.

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