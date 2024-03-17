في الـ+90.. تشيلسي يتغلب على الفرص الضائعة ويتأهل لنصف نهائي الكأس أمام ليستر

تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز بطريقة درامية على ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبعدما تقدم تشيلسي في النتيجة بهدفين نجح ليستر في العودة والتعادل، قبل أن يفوز البلوز في الوقت القاتل.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 15 عن طريق المدافع مارك كوكوريا.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد عرقلة رحيم ستيرلينج.

وسدد رحيم ستيرلينج ركلة الجزاء لكنه أهدرها وتصدى له ياكوب ستولارتشيك حارس مرمى ليستر.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل كول بالمر هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 45+1.

في الشوط الثاني أخطأ ديساسي مدافع تشيلسي في إعادة الكرة إلى حارسه روبرت سانشيز من وسط الملعب لتسكن الكرة شباك فريقه بالخطأ مسجلا هدف ليستر الأول في الدقيقة 50.

بعدها نجح ليستر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 عن طريق مافيديدي بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس سانشيز التصدي لها.

وانفرد نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي بمرمى ليستر ليتعرض للعرقلة ويحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 71.

ولكن بعد العودة إلى الفيديو قرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء واحتساب خطأ من خارج منطقة الجزاء وطرد كالوم دويل مدافع ليستر.

وبسبب النقص العددي سنحت العديد من الفرص للاعبي تشيلسي لكنهم تسابقوا في إهدارها عن طريق رحيم ستيرلينج وجاكسون وبالمر.

إلى أن جاء الحل بقدم البديل تشوكويميكا الذي سجل هدف تشيلسي الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع بعد تمريرة رائعة بالكعب من كول بالمر.

وأتم البديل الآخر نوني مادويكي رباعية تشيلسي بطريقة رائعة بعدما راوغ أحد لاعبي ليستر سيتي وسدد كرة متقنة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

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