تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام مانشستر يونايتد

الأحد، 17 مارس 2024 - 16:17

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر يونايتد - محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في الخامسة والنصف.

ويتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي، بعدما لعب كأساسي ضد سبارتا براج بالدوري الأوروبي يوم الخميس.

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ويلعب صلاح بجوار داروين نونيز ولويس دياز في الخط الأمامي للحمر.

وغاب صلاح عن ليفربول، خلال فترة مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، ليتعرض للإصابة وتستمر فترة غيابه حتى 17 فبراير، والذي شهد عودته في مواجهة برنتفورد، ليشارك صلاح 46 دقيقة، قبل أن تتجدد إصابته.

كما شارك في لقاء الذهاب الخميس الماضي كبديل، وكرر الأمر أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - جو جوميز

الوسط: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز

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