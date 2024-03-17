ليكيب: نانت قد يعيد مدربه السابق

الأحد، 17 مارس 2024 - 14:55

كتب : FilGoal

أنطوان كومباريه ومصطفى محمد - نانت

أفادت جريدة ليكيب أن نانت يقترب من إعادة مدربه السابق أنطوان كومبواري.

ويحتل نانت المركز الـ16 في جدول الدوري الفرنسي من أصل 18 فريقا.

وأوضح التقرير أن نانت على وشك إقالة جوسلين جورفينيك في ظل صراع الفريق على النجاة من الهبوط.

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ورجح التقرير أن الخسارة من ستراسبورج في الدوري الفرنسي يوم السبت قد تكون الأخيرة لجورفينيك.

وذكر التقرير أن كومبواري المدرب السابق لنانت بين 2021 إلى 2023 أصبح قريبا من العودة لقيادة الفريق فنيا.

قبل عدة جولات من نهاية الموسم الماضي، أعلن نانت إقالة كومبواري بسبب سوء النتائج.

ثم قام بتعيين بيير أريستوي الذي أنقذ الفريق من الهبوط الموسم الماضي.

وظل أريستوي مع نانت حتى أقيل في أواخر نوفمبر الماضي.

وجاءت إقالة أريستوي بعد مرور 13 جولة من موسم الدوري الفرنسي.

بعدها أعلن النادي تعيين جورفينيك الذي اقترب من الإقالة بعد تراجع النتائج.

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كومبواري تولى تدريب نانت منذ فبراير 2021 حتى 2023 وقاد الفريق إلى التتويج بكأس فرنسا في الموسم قبل الماضي والوصول للمباراة النهائية في الموسم الماضي قبل الخسارة من تولوز بخمسة أهداف مقابل هدف.

نانت مصطفى محمد
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