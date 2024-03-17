مدرب اتحاد جدة: هدفنا الحقيقي التتويج بالسوبر وكأس الملك

أوضح الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب فريق اتحاد جدة أن هدفه الحقيقي فيما تبقى من منافسات في الموسم الجاري هو الفوز بكأس السوبر السعودي وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحقق اتحاد جدة الفوز على الفتح بنتيجة 4-2 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي، بعد أيام من توديع دوري أبطال آسيا.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية تصريحات جاياردو التي قال فيها: "بكل تأكيد نستهدف المراكز المتقدمة في الدوري، وسنحاول تقليص الفارق مع المنافسين".

وأضاف "سيكون هدفنا الحقيقي تحقيق بطولتي السوبر وكأس الملك".

وتابع "سعيد بالفوز على الفتح وبطريقة لعب اللاعبين".

ورفض الأرجنتيني جاياردو تحميل خط دفاعه مسؤولية استقبال فريقه للأهداف.

وأتم "اهتزاز الشباك وارد في كرة القدم ولا يتحمله خط الدفاع فقط".

وشهد اللقاء انفراد عبد الرازق حمد الله بوصافة ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري السعودي برصيد 127 هدفا متفوقا على ناصر الشمراني.

وشارك حجازي في اللقاء بالكامل مرتديا شارة القيادة كالعادة.

وقلص اتحاد جدة الفارق مع أهلي جدة لـ4 نقاط فقط حيث رفع النمور رصيدهم لـ 43 نقطة مستغلين خسارة الأهلي أمام النصر.

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