مدرب نيوكاسل: مانشستر سيتي لا يخطئ.. هذا هو فارق الجودة

الأحد، 17 مارس 2024 - 01:29

كتب : FilGoal

إيدي هاو مدرب نيوكاسل

أبدى إيدي هاو مدرب نيوكاسل رضاه عن أداء الفريق رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال هاو في تصريحاته لقناة بي بي سي: "حاولنا بأفضل ما لدينا لإجبارهم على الخطأ ولكهم لم يخطئوا".

وأضاف "سيتي كان جيدا للغاية. تلقينا هدفين وهذا لم يساعدنا. لقد كانت معركة صعبة وغطينا الكثير من المساحة، ولكن حين أتت لحظاتنا افتقرنا للتمريرات المناسبة".

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وأكمل "الفارق كان جودتهم الفنية ولاعبيهم القادرين على إخراجهم من الأوضاع الصعبة. هذا هو المستوى الأعلى ونحن نحاول الوصول إليه".

واختتم "لدينا 10 مباريات كبرى متبقية وتفصلنا نقاط قليلة عن المركز السابع في الدوري، ولذلك نبحث عن إنهاء الموسم في أعلى نقطة ممكنة".

وفاز سيتي على نيوكاسل بهدفين دون رد سجلهما برناردو سيلفا.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي رفقة كوفنتري.

ويبقى المربع الذهبي بانتظار الفائزين من مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي، وقمة مانشستر يونايتد ضد ليفربول.

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