جوارديولا: لا أحد فعل ما فعلناه.. وهذه الظروف التي نبحث عنها

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بفوز الفريق على نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ بي بي سي: "أعرف أننا نلعب لنفوز بالنهائيات، ولكن للفوز بها يجب أن نفوز بالجولات السابقة".

وأضاف "لقد فزنا بنهائي كأس الرابطة 4 مرات على التوالي ونحن في نصف نهائي كأس الاتحاد للمرة السادسة على التوالي. أهنئ الفريق فلا أحد فعل ذلك من قبل".

وأوضح "لعبنا جيدا للغاية. ماتيو كوفاسيتش ورودري وبرناردو سيلفا حافظوا على الكرة جيدا للغاية".

واختتم "حين ترانا نعود للعب كل 3 أيام، الأمور تصبح صعبة. كيفن دي بروين وجاك جريليش وإرلينج هالاند سيعودون في أفضل حال وظروف ممكنة".

وفاز سيتي على نيوكاسل بهدفين دون رد سجلهما برناردو سيلفا.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي رفقة كوفنتري.

ويبقى المربع الذهبي بانتظار الفائزين من مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي، وقمة مانشستر يونايتد ضد ليفربول.