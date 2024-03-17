سون: لا أحد يحصل على النقاط مجانا.. تلقينا عقابا مستحقا

الأحد، 17 مارس 2024 - 01:16

كتب : FilGoal

سون

أبدى سون هيونج مين لاعب توتنام غضبه من أداء الفريق عقب الخسارة أمام فولام بثلاثية دون رد.

وقال سون في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "الخسارة محبطة للغاية. الكل يجب أن ينظر في المرآة ويقول: هذا خطأي".

وأضاف "الأداء لم يكن جيدا بما فيه الكفاية. لم نضع ما يكفي من الجهد الذي قدمناه هذا الموسم. السلوك لم يكن جيدا".

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وأوضح "الكل يحتاج للإيقاظ. في الدوري إن لم تكن جاهزا ستعاقب. أستون فيلا كان رائعا، ولكن كذلك فولام رائع أيضا".

وتابع سون "إن لم نقدم 100% سنتعرض للعقاب. لا أحد يحصل على النقاط الثلاث مجانا".

وأكمل "المباراة بمثابة خطوتين للوراء. هذا غير مقبول. نحن نمثل فريق توتنام وهذا لم يكن قريبا مما كنا نقدمه هذا الموسم".

واختتم "من المحزن رؤية ذلك. الجماهير لا تستحق ذلك والخسارة كانت قاسية للغاية".

الخسارة الصاعقة تركت توتنام في المركز الخامس برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن أستون فيلا الرابع، و6 نقاط عن مانشستر يونايتد في المركز السادس.

بينما ارتفع رصيد فولام إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

الدوري الإنجليزي هيونج مين سون
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